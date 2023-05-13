Врач перечислила продукты, которые помогут в борьбе с тревожностью и стрессом
Педиатр Кашляк: Жирная рыба и шоколад помогают снизить уровень тревоги
Некоторые продукты способны не только улучшить настроение, но и уменьшить тревожность. Как сообщила педиатр, эксперт проекта-лектория для людей с сахарным диабетом Dia Talks Ольга Кашляк, один из таких продуктов — жирная рыба.
"Продукты, богатые омега-3, содержат эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты, которые регулируют нейромедиаторы, то есть уменьшают воспаления и стимулируют работу мозга. В рыбе этих жирных кислот особенно много. Например, лосось содержит ещё и витамин D, а дефицит этого витамина приводит к тревожности", — рассказала Кашляк "Газете.ru".
По словам педиатра, яйца помогут уменьшить уровень тревожности благодаря витамину D и триптофану — аминокислоте, которая помогает вырабатывать серотонин — "гормон хорошего настроения". Снизить стресс также способны тёмный шоколад, куркума, йогурт, тыквенные семечки и бананы.
Ранее Лайф писал, что психолог раскрыл способы вернуться к жизни при полнейшем упадке сил и усталости. По словам эксперта, симптомами заболевания также могут быть депрессия, тревожность, боль в мышцах и суставах, нарушение сна, повышенная чувствительность к свету и звуку, проблемы с пищеварением.
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