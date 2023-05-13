Врач перечислила продукты, которые помогут в борьбе с тревожностью и стрессом

Некоторые продукты способны не только улучшить настроение, но и уменьшить тревожность. Как сообщила педиатр, эксперт проекта-лектория для людей с сахарным диабетом Dia Talks Ольга Кашляк, один из таких продуктов — жирная рыба.

"Продукты, богатые омега-3, содержат эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты, которые регулируют нейромедиаторы, то есть уменьшают воспаления и стимулируют работу мозга. В рыбе этих жирных кислот особенно много. Например, лосось содержит ещё и витамин D, а дефицит этого витамина приводит к тревожности", — рассказала Кашляк "Газете.ru".

По словам педиатра, яйца помогут уменьшить уровень тревожности благодаря витамину D и триптофану — аминокислоте, которая помогает вырабатывать серотонин — "гормон хорошего настроения". Снизить стресс также способны тёмный шоколад, куркума, йогурт, тыквенные семечки и бананы.