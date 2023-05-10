Отоневролог назвал грибок в ушах причиной резкой усталости средь бела дня

Человек может испытывать внезапную усталость в середине рабочего дня, если у него в ушах развивается грибковая инфекция из-за ватных палочек. Об этом рассказал врач-отоневролог, кандидат медицинских наук Виктор Воронов телеканалу "Санкт-Петербург".

По его словам, такие палочки производят из пористой синтетической ваты, которая становится прекрасной средой для размножения грибка. Большинство из нас ежедневно чистят уши и хранят палочки в ванной комнате, что и становится причиной проблем.

"Вы принесли их в ванную комнату, открыли, и ватные палочки всосали в себя всё, что есть в ванной, а грибок там по определению есть. И, чистя ухо, мы заносим себе грибковую инфекцию", — объяснил медик.

Вычислить инфекцию можно по зуду и запаху в ушах, а также изменившемуся самочувствию и сниженному иммунитету. Токсины попадают в кровь, что приводит к ухудшению настроения, частым болезням и чувству усталости даже в дневное время. Воронов отметил, что инфекция способна передаваться и от чужих наушников или при наличии дома питомцев.