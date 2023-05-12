Психолог раскрыл способы вернуться к жизни при полнейшем упадке сил и усталости

Признаками постоянного переутомления являются нарушение сна и частые простуды. В Международный день предотвращения хронической усталости психолог Евгений Идзиковский рассказал Лайфу, как бороться с недугом. Среди советов правильный отдых, диета и спорт.

По словам эксперта, симптомами заболевания также могут быть депрессия, тревожность, боль в мышцах и суставах, нарушение сна, повышенная чувствительность к свету и звуку, проблемы с пищеварением. Сюда же включены затруднения с концентрацией и памятью, путаница в мыслях, сложности с принятием решений и медленная реакция.

Специалист указал, что нет универсального рецепта по устранению хронической усталости, каждый человек может откликаться на различные методы по-разному. Но есть стандартные рекомендации.

"Сходите к терапевту (можно просто по ОМС). Первым шагом должно быть посещение врача, чтобы исключить другие возможные причины усталости и получить профессиональную медицинскую консультацию. Обеспечьте себе достаточный сон и отдых. Установите режим сна, придерживайтесь его и создайте спокойную атмосферу для отдыха. Сон влияет намного больше, чем мы думаем", — отметил Идзиковский.

Психолог посоветовал постепенно включать физическую активность в жизнь. Начать можно с небольших упражнений и постепенно увеличивать интенсивность. Иногда достаточно просто гулять по паркам.

"Обратите внимание на свою диету. Употребляйте пищу, богатую питательными веществами, и избегайте перекусов с высоким содержанием сахара и кофеина, которые могут вызывать временный подъём энергии, но потом приводить к ещё большей усталости. Возникает порочный круг", — указал эксперт.

Идзиковский рекомендует изучить методы релаксации и стресс-управления. Самое простое — любая дыхательная гимнастика. Даже два цикла по пять минут в день могут дать огромный прогресс за неделю. Также о своём состоянии важно рассказать близким и избегать тех, кто обесценивает этот недуг. Чтобы постепенно вернуться к активной жизни, важно не допускать перегрузок и распределять энергию равномерно.