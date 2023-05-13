Какой фасон шорт ни в коем случае нельзя носить летом 2023-го

Лето — это время, когда все хотят выглядеть стильно и удобно. Шорты — одна из самых популярных вещей в гардеробе в это время года. Однако выбрать подходящую и стильную модель не так просто. В этом материале мы расскажем, какие шорты точно не стоит носить в летнем сезоне 2023 года, чтобы вы могли подобрать идеальный вариант для своего гардероба.

1. Слишком обтягивающие джинсовые шорты вышли из моды

Какие шорты будут модными летом 2023 года? Фото © Freepik / halayalex

Хотите выглядеть модно и актуально этим летом? Лучше избегать обтягивающих джинсовых шорт — смотрятся они не очень элегантно и точно сделают любой образ дешёвым. Если стремитесь подчеркнуть свои бёдра, лучше обратить внимание на спортивные велосипедки — они будут лучше смотреться не только на тренировках, но и в повседневной жизни.

2. Антитренд лета-2023: рваные джинсовые шорты

Тренды лета-2023: какие фасоны шорт выбрать. Фото © Freepik / halayalex

Рваные шорты были популярны в прошлом, но в этом сезоне стоит выбрать винтажные джинсовые с минимальными потёртостями или варианты с необработанным краем. А рваные джинсовые шорты лучше отвезти на дачу.

3. Микрошорты запрещены модными экспертами летом 2023 года

Фасоны шорт, которые не стоит носить летом 2023 года. Фото © Freepik

Микрошорты раньше были популярны из-за своей способности подчеркнуть ягодицы, но сейчас это далеко не самый актуальный тренд. Сексуальность можно обозначить и другим способом: например, вещами из прозрачной ткани или с вырезом. Сейчас лучше выбрать удлинённые бермуды или шорты, которые немного ниже бёдер.

4. Джинсовые шорты с принтом тоже стали антитрендом лета-2023

Что надеть летом 2023 года: советы по выбору шорт. Фото © Freepik / solominphoto

Конечно же, шорты с принтом могут сделать ваш образ более оригинальным и эффектным. Но нужно с крайней осторожностью выбирать рисунок. Лучше избегать мультяшных, объёмных и слишком пёстрых рисунков, а также шорт с вышивкой.

5. Джинсовые шорты с торчащими карманами вышли из моды

Как выбрать фасон шорт летом 2023 года? Фото © Freepik

Современная мода предпочитает аккуратность и элегантность, поэтому лучше избегать денимовых шорт с торчащими карманами. Такие детали выглядят неаккуратно, да и вообще просто давно уже устарели.