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12 мая, 15:33

7 вещей, которые мы считаем безделушками, но на самом деле они здорово упрощают жизнь

Вы точно видели все эти безделушки в магазинах и думали, что они вам совсем не нужны. Но, оказывается, они определённо стоят своих денег, ведь здорово упрощают жизнь владельцам. О чём речь?

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Каждый день мы окружены множеством вещей, которые нам кажутся бесполезными безделушками. Но на самом деле именно эти мелочи могут значительно упростить жизнь и сделать её более комфортной. Расскажем о семи вещах, которые мы обычно не замечаем, но именно они могут стать настоящей находкой для тех, кто хочет упростить свою жизнь.

1. Зажимы для пакетов

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Зажимы для пакетов позволяют сохранять свежесть продуктов, не давая им контактировать с воздухом и бактериями. Они легко крепятся к любым пакетам, достаточно просто скрутить их края и защёлкнуть зажим.

2. Вакуумные пакеты для одежды

Фото © Freepik

Фото © Freepik

Вакуумные пакеты для одежды позволяют сохранять вещи в чистоте и порядке, защищая их от пыли, грязи и насекомых. Они также помогают уменьшить объём, что особенно удобно для путешествий или хранения вещей в маленьких помещениях.

3. Автоматический диспенсер для жидкого мыла

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Автоматический диспенсер для жидкого мыла позволяет избежать контакта с бактериями и грязью, которые могут находиться на поверхности обычного диспенсера. Он также позволяет дозировать необходимое количество мыла, что делает его использование более экономичным и удобным.

4. Силиконовый ёршик для унитаза

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Силиконовый ёршик для унитаза может показаться бесполезным, но на самом деле способен значительно облегчить уборку. Он мягкий и гибкий, что позволяет легко очищать труднодоступные места в унитазе. Кроме того, такой ёршик не царапает поверхность, не оставляет следов, а из-за особенностей материала на нём сложнее удерживаться бактериям.

5. Портативный ручной вентилятор

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Портативный ручной вентилятор позволяет охладиться в любом месте и в любое время, особенно в жаркую погоду. Он компактный, лёгкий и работает от батареек или USB-порта. Такой вентилятор может быть полезен в поездках, на пикниках, пляже и в других местах, где нет кондиционера.

6. Секции с разделителями для ящиков комода

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Секции с разделителями для ящиков комода позволяют организовать внутреннее пространство и легко находить нужные вещи. Они могут быть использованы для хранения белья, носков, аксессуаров и других мелочей. Такие секции можно сделать из подручных материалов или не тратить своё время и просто купить готовые в магазине — стоят такие помощники меньше тысячи рублей за комплект.

7. Насадка-аэратор на кран

Фото © Freepik / wirestock

Фото © Freepik / wirestock

Душевая насадка-аэратор помогает сэкономить воду и электричество, при этом улучшая напор в кране. Она смешивает воду с воздухом, создавая таким образом более мягкий и благоприятный поток воды. Особенно аэратор будет полезен для желающих сэкономить на коммунальных услугах.

Так часто кажущиеся бесполезными вещи могут иметь огромное значение в повседневной жизни. Зажимы для пакетов, вакуумные пакеты для одежды, автоматический диспенсер… Все эти мелочи упрощают жизнь и делают её более комфортной. Надеемся, что и статья оказалась полезной для вас и поможет улучшить свою повседневность.

10 вещей, которые исчезли из нашей жизни так резко, что мы даже заметить не успели

10 вещей, которые исчезли из нашей жизни так резко, что мы даже заметить не успели

Сергей Трофимов
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