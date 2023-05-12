7 вещей, которые мы считаем безделушками, но на самом деле они здорово упрощают жизнь

Каждый день мы окружены множеством вещей, которые нам кажутся бесполезными безделушками. Но на самом деле именно эти мелочи могут значительно упростить жизнь и сделать её более комфортной. Расскажем о семи вещах, которые мы обычно не замечаем, но именно они могут стать настоящей находкой для тех, кто хочет упростить свою жизнь.

1. Зажимы для пакетов

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Зажимы для пакетов позволяют сохранять свежесть продуктов, не давая им контактировать с воздухом и бактериями. Они легко крепятся к любым пакетам, достаточно просто скрутить их края и защёлкнуть зажим.

2. Вакуумные пакеты для одежды

Вакуумные пакеты для одежды позволяют сохранять вещи в чистоте и порядке, защищая их от пыли, грязи и насекомых. Они также помогают уменьшить объём, что особенно удобно для путешествий или хранения вещей в маленьких помещениях.

3. Автоматический диспенсер для жидкого мыла

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Автоматический диспенсер для жидкого мыла позволяет избежать контакта с бактериями и грязью, которые могут находиться на поверхности обычного диспенсера. Он также позволяет дозировать необходимое количество мыла, что делает его использование более экономичным и удобным.

4. Силиконовый ёршик для унитаза

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Силиконовый ёршик для унитаза может показаться бесполезным, но на самом деле способен значительно облегчить уборку. Он мягкий и гибкий, что позволяет легко очищать труднодоступные места в унитазе. Кроме того, такой ёршик не царапает поверхность, не оставляет следов, а из-за особенностей материала на нём сложнее удерживаться бактериям.

5. Портативный ручной вентилятор

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Портативный ручной вентилятор позволяет охладиться в любом месте и в любое время, особенно в жаркую погоду. Он компактный, лёгкий и работает от батареек или USB-порта. Такой вентилятор может быть полезен в поездках, на пикниках, пляже и в других местах, где нет кондиционера.

6. Секции с разделителями для ящиков комода

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Секции с разделителями для ящиков комода позволяют организовать внутреннее пространство и легко находить нужные вещи. Они могут быть использованы для хранения белья, носков, аксессуаров и других мелочей. Такие секции можно сделать из подручных материалов или не тратить своё время и просто купить готовые в магазине — стоят такие помощники меньше тысячи рублей за комплект.

7. Насадка-аэратор на кран

Душевая насадка-аэратор помогает сэкономить воду и электричество, при этом улучшая напор в кране. Она смешивает воду с воздухом, создавая таким образом более мягкий и благоприятный поток воды. Особенно аэратор будет полезен для желающих сэкономить на коммунальных услугах.