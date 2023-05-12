7 вещей, которые мы считаем безделушками, но на самом деле они здорово упрощают жизнь
Вы точно видели все эти безделушки в магазинах и думали, что они вам совсем не нужны. Но, оказывается, они определённо стоят своих денег, ведь здорово упрощают жизнь владельцам. О чём речь?
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Каждый день мы окружены множеством вещей, которые нам кажутся бесполезными безделушками. Но на самом деле именно эти мелочи могут значительно упростить жизнь и сделать её более комфортной. Расскажем о семи вещах, которые мы обычно не замечаем, но именно они могут стать настоящей находкой для тех, кто хочет упростить свою жизнь.
1. Зажимы для пакетов
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Зажимы для пакетов позволяют сохранять свежесть продуктов, не давая им контактировать с воздухом и бактериями. Они легко крепятся к любым пакетам, достаточно просто скрутить их края и защёлкнуть зажим.
2. Вакуумные пакеты для одежды
Вакуумные пакеты для одежды позволяют сохранять вещи в чистоте и порядке, защищая их от пыли, грязи и насекомых. Они также помогают уменьшить объём, что особенно удобно для путешествий или хранения вещей в маленьких помещениях.
3. Автоматический диспенсер для жидкого мыла
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Автоматический диспенсер для жидкого мыла позволяет избежать контакта с бактериями и грязью, которые могут находиться на поверхности обычного диспенсера. Он также позволяет дозировать необходимое количество мыла, что делает его использование более экономичным и удобным.
4. Силиконовый ёршик для унитаза
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Силиконовый ёршик для унитаза может показаться бесполезным, но на самом деле способен значительно облегчить уборку. Он мягкий и гибкий, что позволяет легко очищать труднодоступные места в унитазе. Кроме того, такой ёршик не царапает поверхность, не оставляет следов, а из-за особенностей материала на нём сложнее удерживаться бактериям.
5. Портативный ручной вентилятор
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Портативный ручной вентилятор позволяет охладиться в любом месте и в любое время, особенно в жаркую погоду. Он компактный, лёгкий и работает от батареек или USB-порта. Такой вентилятор может быть полезен в поездках, на пикниках, пляже и в других местах, где нет кондиционера.
6. Секции с разделителями для ящиков комода
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Секции с разделителями для ящиков комода позволяют организовать внутреннее пространство и легко находить нужные вещи. Они могут быть использованы для хранения белья, носков, аксессуаров и других мелочей. Такие секции можно сделать из подручных материалов или не тратить своё время и просто купить готовые в магазине — стоят такие помощники меньше тысячи рублей за комплект.
7. Насадка-аэратор на кран
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Душевая насадка-аэратор помогает сэкономить воду и электричество, при этом улучшая напор в кране. Она смешивает воду с воздухом, создавая таким образом более мягкий и благоприятный поток воды. Особенно аэратор будет полезен для желающих сэкономить на коммунальных услугах.
Так часто кажущиеся бесполезными вещи могут иметь огромное значение в повседневной жизни. Зажимы для пакетов, вакуумные пакеты для одежды, автоматический диспенсер… Все эти мелочи упрощают жизнь и делают её более комфортной. Надеемся, что и статья оказалась полезной для вас и поможет улучшить свою повседневность.