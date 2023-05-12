Чтобы не кусали: 5 действенных средств защиты от комаров и не только

В натуральных средствах защиты от комариных укусов нет ядовитых веществ, а потому не нужно беспокоиться, если они попадут на гиперчувствительную кожу или слизистую. Прекрасно подходят для детей и подверженных аллергии взрослых. Собрали для вас несколько надёжных средств против кусачих насекомых.

1. Смешайте дома спреи из эфирных масел

Какие запахи не переносят комары? Фото © Freepik

Чтобы избавиться от насекомых, необязательно самим страдать от неприятного запаха пластинок для фумигатора. Наоборот, можно наслаждаться приятным ароматом, который очень нравится людям, но просто сводит с ума летающих кровососов. Больше всего они не терпят запахи лаванды, гвоздики, розмарина, герани, цитронеллы, лемонграсса, эвкалипта и чайного дерева. Достаточно нанести несколько капель на кожу — и вы в безопасности. А можно самостоятельно приготовить спрей: смешайте масла с тёплой водой и налейте в пульверизатор.

2. Приготовьте крем с ванилином

Его чудный запах комарам тоже почему-то не нравится. А мы можем этим легко воспользоваться. Сделать ванилиновый спрей очень просто: развести две пачки порошка в 200 миллилитрах воды, перемешать и распылить на одежду или кожу. Ни один комар не подлетит. По той же схеме можно приготовить и крем. Для этого понадобится уже три пачки ванилина и тюбик любого детского крема (250–300 граммов). Хорошо всё перемешать — и можно использовать. Но есть у этого средства и минусы. Спрей держится около часа, а крем — и вовсе полчаса. Потом всё нужно обновлять, поэтому для длительных прогулок не очень удобно.

3. Обрызгайте себя отваром из гвоздики

Натуральные ароматы — отличное средство от комаров. Фото © Getty Images / Yuji Ozeki

Ещё одной натуральной добавкой, отпугивающей своим запахом комаров, является гвоздика. Чтобы с её помощью защититься от укусов, нужно тоже ненадолго "превратиться в ведьму" и сделать чудодейственный отвар. Рецепт: пять-семь гвоздичных бутонов (молотая не подойдёт) положить в стакан воды и кипятить 15 минут, затем остудить до комнатной температуры и поместить в нужную ёмкость. Для большего эффекта и увеличения срока годности добавьте 200 граммов водки. Конечно, если вы делаете это для своего ребёнка, от использования алкоголя лучше отказаться.

4. Окружите себя пахучими растениями

Чтобы ночью вас не искусали комары, есть вполне надёжные способы. Можно разложить у окон и над дверью букетики свежей пижмы, полыни, свежую помидорную ботву, цветки и листья чёрной бузины, котовника лимонного, лаванды, мяты или лекарственной мелиссы. Подсохшие растения нужно заменять. К сожалению, засушенные цветы не способны отпугнуть насекомых. Примерно по той же схеме работают пеларгония и розмарин. Достаточно поставить в доме распустившиеся цветы этих растений — и всех комаров просто сдует. Или разложите мелко нарезанные листья черёмухи. А для большего эффекта используйте все перечисленные растения разом. Ну это мы шутим. Или нет?

5. Окурите помещение неприятным для насекомых дымом

Дым со специфическим запахом поможет избавиться от насекомых. Фото © Freepik

Чтобы отпугнуть комаров, можно что-нибудь поджечь. Не пугайтесь так сразу. Мы говорим о растениях. Если вы, к примеру, находитесь на даче, то ваши возможности расширяются. Ведь всегда можно развести небольшой костёр, чтобы сжечь неприятные для комариного обоняния растения: ромашку аптечную, сосновые или еловые шишки, хвою можжевельника, веточку ивы с листочками, побеги лаванды или листья чёрной бузины. А теперь слушайте ещё один лайфхак: поджечь можно сухой конский навоз. Положить его в жестяную банку, разогреть, затушить и окурить жилище, плотно перед этим закрыв все двери и окна. Через 10–15 минут проветрить. Только про последний пункт не забудьте, а то и сами там жить не захотите. По слухам, средство крайне надёжное и избавляет от комаров аж почти на трое суток.