Вебкам-модель с 13-летним стажем рассказала о рекордном заработке за два часа

Вебкам-модель с 13-летним стажем заявила, что данная сфера является весьма прибыльной. Однажды девушка заработала за два часа 420 долларов. Об этом она рассказала в интервью порталу "Страсти".

По её словам, те, у кого не получается заработать в вебкаме, уходят. Большая часть моделей работает в среднем не более полутора лет. Девушка отметила, что сейчас стало сложнее работать, так как многие платёжные системы перестали работать с Россией и деньги с сайтов вывести непросто. Поэтому собеседница издания уже много лет работает через студию, которая берёт все хлопоты на себя за 10%, а оставшиеся 90% платит ей на карту.

Как утверждает девушка, вебкам не отнимает у неё слишком много времени. Она проводит в Сети не более двух-четырёх часов в день. За это время она зарабатывает 50–100 долларов и отключается.

"Мой последний рекорд — 420 долларов (32 тысячи рублей) за два часа, из них 380 долларов (29 тысяч рублей) были заработаны за первые 35 минут онлайн", — призналась вебкам-модель.