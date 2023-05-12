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12 мая, 08:49

Россиянкам рассказали, что после секса нужно сделать в первую очередь

Уролог Забитцер: Если после секса не ходить в туалет, то появится цистит

Сразу же после секса необходимо опустошить мочевой пузырь. Игнорирование этого важного момента может пагубно отразиться на организме, рассказал уролог-андролог Мануэль Забитцер в телеграм-канале.

"После полового контакта первым делом нужно опустошить мочевой пузырь. В противном случае посткоитальный цистит уже тихо, но уверенно к тебе идёт", — предупредил врач.

Забитцер подчеркнул, что посткоитальный цистит возникает после полового контакта. По его словам, бактерии в этот момент пытаются проникнуть в мочеиспускательный канал.

Найдено чудо-средство против цистита

Найдено чудо-средство против цистита

Ранее врач Артур Богатырёв предупредил об опасностях самолечения цистита. По его словам, это заболевание начинается очень резко и остро. При сильных болях рекомендуется принять нестероидные противовоспалительные средства для облегчения состояния.

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Светлана Оперук
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