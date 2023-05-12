Россиянкам рассказали, что после секса нужно сделать в первую очередь

Сразу же после секса необходимо опустошить мочевой пузырь. Игнорирование этого важного момента может пагубно отразиться на организме, рассказал уролог-андролог Мануэль Забитцер в телеграм-канале.

"После полового контакта первым делом нужно опустошить мочевой пузырь. В противном случае посткоитальный цистит уже тихо, но уверенно к тебе идёт", — предупредил врач.

Забитцер подчеркнул, что посткоитальный цистит возникает после полового контакта. По его словам, бактерии в этот момент пытаются проникнуть в мочеиспускательный канал.