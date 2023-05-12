Россиянкам рассказали, что после секса нужно сделать в первую очередь
Уролог Забитцер: Если после секса не ходить в туалет, то появится цистит
Сразу же после секса необходимо опустошить мочевой пузырь. Игнорирование этого важного момента может пагубно отразиться на организме, рассказал уролог-андролог Мануэль Забитцер в телеграм-канале.
"После полового контакта первым делом нужно опустошить мочевой пузырь. В противном случае посткоитальный цистит уже тихо, но уверенно к тебе идёт", — предупредил врач.
Забитцер подчеркнул, что посткоитальный цистит возникает после полового контакта. По его словам, бактерии в этот момент пытаются проникнуть в мочеиспускательный канал.
Ранее врач Артур Богатырёв предупредил об опасностях самолечения цистита. По его словам, это заболевание начинается очень резко и остро. При сильных болях рекомендуется принять нестероидные противовоспалительные средства для облегчения состояния.