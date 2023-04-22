Найдено чудо-средство против цистита

Учёные доказали, что клюквенный морс уменьшает риск появления цистита и прочих инфекций мочеполовых путей у женщин и детей. Результаты исследования опубликованы в базе данных по медицине Cochrane Library.

В ходе эксперимента, в котором приняли участие девять тысяч человек, учёные проанализировали результаты рандомизированных контролируемых испытаний, в которых сравнивали возникновение ИМП у людей, принимавших клюквенный продукт, с теми, кто принимал плацебо или не получал лечения, а также боролся с недугом антибиотиками или пробиотиками. Оказалось, что клюквенный сок и его добавки снижают риск повторных симптоматических ИМП у женщин более чем на четверть, у детей — более чем наполовину, а у людей, предрасположенных к ИМП после медицинские вмешательства, — примерно на 53%.

"Употребление клюквы в виде сока или приём капсул снижает количество ИМП у женщин с рецидивирующими случаями, у детей и у людей, предрасположенных к ИМП после медицинских вмешательств, таких как лучевая терапия мочевого пузыря", — отметил эпидемиолог из Университета Флиндерса доктор Жаклин Стивенс, соавтор исследования.

И хотя учёные выяснили, что продукты из клюквы действительно помогают предотвратить ИМП у женщин с частыми рецидивами, всё же необходимы дополнительные исследования для более полной картины и уточнения деталей.