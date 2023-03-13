Уролог рассказал, как неправильное питание и стресс заставляют женщин идти к нему на приём
Уролог Гадзиян: Стрессы и неправильное питание могут спровоцировать у женщин полип уретры
Стрессы и неправильное питание могут спровоцировать у женщин появление полипа уретры — доброкачественного новообразования округлой формы на ножке, исходящего из эпителиального слоя стенки мочеиспускательного канала. Об этом рассказал хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.
"Провоцирующими факторами формирования полипозных разрастаний выступают хронические стрессы, неправильное питание, нарушение режима сна, вредные привычки", — написал врач в телеграм-канале.
Также, по словам уролога, этот патологический процесс может быть связан с расстройствами гормонального профиля (возрастной дефицит эстрогенов) и инфекционно-воспалительными процессами урогенитального тракта с длительным течением (уретрит, цистит, вагинит). Отсутствие лечения, предупредил Гадзиян, приводит к осложнениям, например воспалению почек или мочевого пузыря. Это проявляется через боль в области поясницы и/или внизу живота, а также отёками и гнойными выделениями.
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