Названы главные причины стремительного цистита у мужчин и женщин

Цистит — это воспаление слизистой мочевого пузыря, чаще инфекционное, реже вирусное. Это заболевание начинается очень резко и остро. Многие пытаются снять его симптомы самостоятельно, однако это может навредить ещё больше. О том, как правильно лечить цистит, чтобы не допустить осложнений, в беседе с Лайфом рассказал врач-андролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Артур Богатырёв.

"Острым циститом болеют преимущественно женщины. Это связно с тем, что у женщин более короткая и широкая уретра, поэтому в неё легче проникает инфекция. Также к предрасполагающим факторам относятся гинекологические причины — это кольпит и бактериальный вагиноз", — предупредил врач.

Кроме того, по словам Богатырёва, причиной цистита может быть инфекция, передающаяся половым путём. Ещё одним фактором является пренебрежение правилами интимной гигиены. Медик отмечает, что у некоторых женщин есть привычка терпеть при позывах к мочеиспусканию. Но лучше так не делать, советует врач, потому что моча, которая застаивается в мочевом пузыре, способствует размножению бактерий, а мочевая кислота и аммиак агрессивно воздействуют на стенки органа. Помимо этого, женщины очень часто страдают посткоитальным циститом. Андролог указал, что принудительное мочеиспускание после полового акта является своего рода профилактикой таких явлений.

"Цистит обычно развивается остро, поэтому появляются сильные и внезапные позывы к мочеиспусканию (позыв может ощущаться постоянно), боль, резь при мочеиспускании, моча может быть с примесью крови, либо кровь может выделяться в самом конце мочеиспускания. Также может возникнуть боль в нижней части живота. В некоторых случаях поднимается температура до 38 градусов, но в большинстве случаев она остаётся нормальной", — пояснил специалист.

Если боль сильная, собеседник Лайфа рекомендует принять нестероидные противовоспалительные средства для облегчения состояния. После приёма боль уменьшится или пройдёт совсем. Самое главное, подчеркнул доктор, при первых признаках цистита не заниматься самолечением, а обратиться к врачу-урологу (именно урологу, потому что ни терапевт, ни гинеколог не занимаются специализированно мочеполовой системой).

Основной терапией острого цистита является назначение антибактериальных препаратов, которые действуют преимущественно в мочевыделительной системе. Но препараты следует принимать строго по назначению врача, указал Богатырёв. Бесконтрольное лечение и самоназначение лекарств может привести к тому, что невылеченная инфекция распространится по мочевыделительной системе и спровоцирует развитие пиелонефрита — воспалительного процесса в почках.