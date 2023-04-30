Самые популярные секс-фетиши, о которых мужчины боятся говорить своим жёнам

Своими тайными мыслями мужчины редко делятся со вторыми половинками, так как боятся быть непонятыми и напороться на грубый отказ. Хорошо, что есть профессионалы, готовые воплотить в жизнь даже самые смелые фантазии.

Латиша Джонс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / latieshajoness

Латиша работала в британском аналоге "Пятёрочки", но потом открыла вебкам-агентство. Теперь она зарабатывает 40 тысяч фунтов в месяц — в рублях это примерно 4 миллиона. Клиенты рады расстаться с деньгами, ведь здесь их точно никто не осудит. "Мужчины приходят к нам, чтобы удовлетворить скрытые желания, говорить о которых стесняются в реальной жизни", — рассказывает Латиша.

Сотрудницы часто рассказывают начальнице о самых интересных случаях. Например, один клиент во время сеансов любит обвязать своё достоинство резинками и затянуть их потуже. Это продолжается до тех пор, пока половой орган не посинеет или девушка сама не попросит прекратить.

Тут никто не покрутит пальцем у виска и не подаст на развод, но отказать тоже могут. Одна вебкам-модель рассказала, что клиент попросил её сделать стойку на руках и в таком положении пописать. Она не стала этого делать. "Мои девушки должны уметь говорить "нет". Парни не чувствуют берегов, а мы и так отдаём больше, чем получаем", — комментирует подобные случаи Латиша.

Латиша Джонс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / latieshajoness

Мисс Чарли — пользовательница онлайн-магазина фетишей All Things Worn. Она тоже зарабатывает на специфических вкусах клиентов и даже составила рейтинг самых популярных запросов. На первом месте — видео самоудовлетворения. Серебро досталось ношеным трусам. Третью ступень пьедестала занимают фотографии ступней, иногда — в носках.

Фото © Shutterstock