Самые популярные секс-фетиши, о которых мужчины боятся говорить своим жёнам
И хочется и колется — так можно описать эти постыдные желания, поэтому чаще всего мужья озвучивают их незнакомкам.
Обложка © Shutterstock
Своими тайными мыслями мужчины редко делятся со вторыми половинками, так как боятся быть непонятыми и напороться на грубый отказ. Хорошо, что есть профессионалы, готовые воплотить в жизнь даже самые смелые фантазии.
Латиша Джонс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / latieshajoness
Латиша работала в британском аналоге "Пятёрочки", но потом открыла вебкам-агентство. Теперь она зарабатывает 40 тысяч фунтов в месяц — в рублях это примерно 4 миллиона. Клиенты рады расстаться с деньгами, ведь здесь их точно никто не осудит. "Мужчины приходят к нам, чтобы удовлетворить скрытые желания, говорить о которых стесняются в реальной жизни", — рассказывает Латиша.
Сотрудницы часто рассказывают начальнице о самых интересных случаях. Например, один клиент во время сеансов любит обвязать своё достоинство резинками и затянуть их потуже. Это продолжается до тех пор, пока половой орган не посинеет или девушка сама не попросит прекратить.
Тут никто не покрутит пальцем у виска и не подаст на развод, но отказать тоже могут. Одна вебкам-модель рассказала, что клиент попросил её сделать стойку на руках и в таком положении пописать. Она не стала этого делать. "Мои девушки должны уметь говорить "нет". Парни не чувствуют берегов, а мы и так отдаём больше, чем получаем", — комментирует подобные случаи Латиша.
Латиша Джонс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / latieshajoness
Мисс Чарли — пользовательница онлайн-магазина фетишей All Things Worn. Она тоже зарабатывает на специфических вкусах клиентов и даже составила рейтинг самых популярных запросов. На первом месте — видео самоудовлетворения. Серебро досталось ношеным трусам. Третью ступень пьедестала занимают фотографии ступней, иногда — в носках.
Фото © Shutterstock
Почти те же самые предпочтения у пользователей портала с откровенным контентом OnlyFans. Только к вездесущему фут-фетишу здесь добавляются связывание конечностей галстуком и аурализм — получение сексуального удовольствия от криков и стонов. Встречаются и куда более камерные, но при этом экзотические запросы: например, модель могут попросить говорить исключительно на испанском языке.