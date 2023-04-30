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30 апреля, 04:16

Россиянам объяснили, на каких дровах лучше готовить разные виды шашлыка

Эксперт Соколов: Шашлык из свинины лучше жарить на углях из вишни, берёзы и липы

Для разных видов мяса нужно выбирать разные породы дерева. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Максим Соколов.

По его словам, для шашлыка из птицы стоит выбирать дрова из любых косточковых пород, а вот для баранины, свинины и говядины — вишню, берёзу и липу.

"Уголь из фруктовых деревьев рекомендуется использовать для приготовления на огне рыбы, субпродуктов, а также дичи", — отметил эксперт.

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Выбирая между готовым углём и дровами, специалист советует отдать предпочтение второму варианту. Уголь, по его мнению, имеет специфический запах и содержит большое количество сажи. При этом дрова обязательно должны быть сухими, в противном случае шашлык придётся готовить очень долго.

"Самая частая ошибка — не смотреть на вид древесины. Последствием данного необдуманного решения может стать испорченное блюдо. Потому что, например, если вы взяли с собой на пикник дрова из хвойных пород (сосна, ель и другие), то рискуете получить мясо с горечью и привкусом смолы", — заключил Соколов.

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Лайф писал, что неправильно приготовленный шашлык может нанести вред здоровью. Об этом рассказала диетолог Наталья Нефёдова. Она посоветовала готовить более постные куски мяса, не забывать о мариновке и не передерживать шашлык на огне.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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