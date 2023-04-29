Врач рассказала, какой шашлык может вызвать рак

Неправильно приготовленный шашлык может нанести вред здоровью. Об этом предупредила врач – диетолог-нутрициолог, эксперт телеканала "Доктор" Наталья Нефёдова в беседе с "Газетой.ru".

"Во время приготовления шашлыка выделяются канцерогенные соединения: гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). И те и другие повышают риск развития рака толстой кишки и поджелудочной железы", — сказала медик.

Помимо этого, чрезмерное употребление обугленного мяса и вдыхание дыма от гриля потенциально может грозить заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Врач посоветовала готовить более постные куски мяса, не забывать о мариновке и не передерживать шашлык на огне.

Избежать обугливания и подгорания поможет готовка на низкой температуре, отметила Нефёдова. Мариновать мясо она порекомендовала с использованием кислых ингредиентов, например уксуса, лимонного сока, вина. Это может помочь уменьшить образование ГЦА до 90%.

"Добавление трав и специй, например розмарина, орегано и чеснока, также может оказывать защитное действие против канцерогенных соединений", — заключила специалист.