Роспотребнадзор предупредил об опасной Е-добавке в шашлыках из магазина

При выборе шашлыка-полуфабриката нужно убедиться, что в составе нет фосфатов и пищевой добавки Е450, а сорт мяса не должен быть ниже первого. Советами поделился Роспотребназдор.

"При покупке замаринованного шашлыка не старайтесь выбирать его только по внешнему виду. Важно изучить маркировку. Желательно обратить внимание на сорт мяса: во всех сортах ниже первого будет много сухожилий", — уточняется в тексте.

Правильный шашлык должен быть приправлен только солью, луком, натуральными специями и уксусом. На это важно обратить внимание при изучении маркировки продукта, пишет ведомство. Также следует осмотреть само мясо. Недобросовестные продавцы выкладывают на прилавки размороженный товар вместо охлаждённого. Хотя это не представляет опасности для здоровья, но шашлык будет не таким вкусным и полезным.

В Роспотребнадзоре посоветовали проверять также сроки годности, целостность упаковки и наличие лишней жидкости. Так, охлаждённое мясо будет впитывать маринад, а замороженное, напротив, начнёт выделять сок.