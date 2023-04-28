Классический, нежный и с мартини: Шеф-повар раскрыл рецепты 3 лучших маринадов для шашлыка

В преддверии майских праздников Лайф поговорил с шеф-поваром Александром Рягузовым и узнал у него рецепты трёх лучших маринадов для шашлыка.

Классический маринад для шашлыка из мяса и птицы

Маринование мяса этим способом поможет ему сохранить сочность во время приготовления, размягчит жёсткие волокна, отметил шеф-повар. В расчёте на 1 кг мяса нужно: 300 мл воды, 150 мл 9%-ного уксуса, 200 г лука, соль, перец.

"У луковицы снять кожуру, порубить произвольными большими кусками. Уксус развести водой в стакане. Мясо посыпать солью, перцем. Добавить луковые куски и размять, выдавливая жидкость. Влить уксусный раствор к остальным ингредиентам. Накрыть, поставить настаиваться на один-три часа при температуре +2 … +8 °C", — рассказал Рягузов.

Рецепт с кефиром и горчицей — для нежного шашлыка на мангале

Необходимые продукты на 1 кг мяса: 700 мл кефира, 30 г острой горчицы, 90 мл соевого соуса, 1 болгарский перец, 0,5 ч.л. чёрного перца, 1 ч.л. цедры лимона, соль.

"Горчицу выдавить в миску, добавить соевый соус, лимонную цедру, поперчить. Хорошо перемешать до однородности, чтобы масса напиталась ароматом. Влить смесь в кефир, посолить и снова размешать. Перец нарезать кубиками. Выложить в миску, залить приготовленным соусом. Оставить маринад с кефиром настаиваться на 20–30 минут. Мясо погрузить в полученную жидкость, размешать. Поставить в холодильник на верхнюю полку. Шашлык на кефире из свинины или говядины настаивать шесть часов, из птицы или кролика — четыре часа. Используемый продукт должен быть некислым", — отметил шеф-повар.

Маринад для рыбного шашлыка с мартини

Ингредиенты: рыбное филе — 2 кг; мартини — 0,2 л; чеснок — 1 головка; лук — 1 кг; сушёный укроп — 1 ст. л.; лимон — 2 шт.; свежая кинза — 100 г; соль, приправа к рыбе — на свой вкус.

"Мелко порубите ножом чеснок и кинзу, смешайте с солью, приправой и укропом. Натрите этой смесью рыбное филе. Спустя 15 минут нарежьте филе кусками, подходящими по размеру для приготовления шашлыка. Смешайте рыбные куски с порезанным крупными кольцами луком. Лимонный сок смешайте с мартини, полейте этой смесью рыбу и оставьте её на полчаса", — поделился рецептом собеседник Лайфа.