КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 09:23

Классический, нежный и с мартини: Шеф-повар раскрыл рецепты 3 лучших маринадов для шашлыка

Шеф-повар Рягузов перечислил три лучших маринада для шашлыка

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В преддверии майских праздников Лайф поговорил с шеф-поваром Александром Рягузовым и узнал у него рецепты трёх лучших маринадов для шашлыка.

Классический маринад для шашлыка из мяса и птицы

Маринование мяса этим способом поможет ему сохранить сочность во время приготовления, размягчит жёсткие волокна, отметил шеф-повар. В расчёте на 1 кг мяса нужно: 300 мл воды, 150 мл 9%-ного уксуса, 200 г лука, соль, перец.

"У луковицы снять кожуру, порубить произвольными большими кусками. Уксус развести водой в стакане. Мясо посыпать солью, перцем. Добавить луковые куски и размять, выдавливая жидкость. Влить уксусный раствор к остальным ингредиентам. Накрыть, поставить настаиваться на один-три часа при температуре +2 … +8 °C", — рассказал Рягузов.

Россиянам перед майскими объяснили, чем опасен "шашлычок под коньячок"

Россиянам перед майскими объяснили, чем опасен "шашлычок под коньячок"

Рецепт с кефиром и горчицей — для нежного шашлыка на мангале

Необходимые продукты на 1 кг мяса: 700 мл кефира, 30 г острой горчицы, 90 мл соевого соуса, 1 болгарский перец, 0,5 ч.л. чёрного перца, 1 ч.л. цедры лимона, соль.

"Горчицу выдавить в миску, добавить соевый соус, лимонную цедру, поперчить. Хорошо перемешать до однородности, чтобы масса напиталась ароматом. Влить смесь в кефир, посолить и снова размешать. Перец нарезать кубиками. Выложить в миску, залить приготовленным соусом. Оставить маринад с кефиром настаиваться на 20–30 минут. Мясо погрузить в полученную жидкость, размешать. Поставить в холодильник на верхнюю полку. Шашлык на кефире из свинины или говядины настаивать шесть часов, из птицы или кролика — четыре часа. Используемый продукт должен быть некислым", — отметил шеф-повар.

Дело в углях: Как лучше приготовить вкусный шашлык — на мангале или гриле

Дело в углях: Как лучше приготовить вкусный шашлык — на мангале или гриле

Маринад для рыбного шашлыка с мартини

Ингредиенты: рыбное филе — 2 кг; мартини — 0,2 л; чеснок — 1 головка; лук — 1 кг; сушёный укроп — 1 ст. л.; лимон — 2 шт.; свежая кинза — 100 г; соль, приправа к рыбе — на свой вкус.

"Мелко порубите ножом чеснок и кинзу, смешайте с солью, приправой и укропом. Натрите этой смесью рыбное филе. Спустя 15 минут нарежьте филе кусками, подходящими по размеру для приготовления шашлыка. Смешайте рыбные куски с порезанным крупными кольцами луком. Лимонный сок смешайте с мартини, полейте этой смесью рыбу и оставьте её на полчаса", — поделился рецептом собеседник Лайфа.

Россиянам перечислили пять правил, которые помогут выбрать качественный готовый шашлык

Россиянам перечислили пять правил, которые помогут выбрать качественный готовый шашлык

Кстати, для любителей шашлыков есть хорошая новость. За год индекс этого блюда снизился. Так, приготовление шашлыка из свинины на четырёх человек в 2023 году обойдётся в 651 рубль, что на 24 рубля дешевле прошлогоднего показателя.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Рецепты
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров