Раскрыто 5 секретов шашлыка, который снижает риск болезней сердца и сосудов

Сезон шашлыков только начинается, и сделать пикник на природе полезным будет несложно, если следовать некоторым советам диетолога. Например, покупать мясо нужно только в проверенных местах, напомнила в разговоре с kp.ru диетолог Минздрава Самарской области Ольга Сазонова.

Это магазины или рынки, где есть ветеринарно-санитарный контроль и условия для правильного хранения мяса. Для шашлыка хорошо подойдут индейка, курица и говядина. Главное — быть внимательнее при покупке и убедиться в свежести продукта.

"Жарка мяса или рыбы на углях позволяет готовить без добавления жира и избавиться от его излишков, сохраняя при этом питательные вещества. Мариновать шашлык обязательно нужно самим — замаринованное мясо из магазина может быть несвежим и содержать красящие вещества, консерванты и усилители вкуса", — рассказала врач.