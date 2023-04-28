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28 апреля, 12:27

Раскрыто 5 секретов шашлыка, который снижает риск болезней сердца и сосудов

Диетолог Сазонова: Шашлык может быть полезным, если мясо правильно приготовить

<p>Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Сезон шашлыков только начинается, и сделать пикник на природе полезным будет несложно, если следовать некоторым советам диетолога. Например, покупать мясо нужно только в проверенных местах, напомнила в разговоре с kp.ru диетолог Минздрава Самарской области Ольга Сазонова.

Это магазины или рынки, где есть ветеринарно-санитарный контроль и условия для правильного хранения мяса. Для шашлыка хорошо подойдут индейка, курица и говядина. Главное — быть внимательнее при покупке и убедиться в свежести продукта.

"Жарка мяса или рыбы на углях позволяет готовить без добавления жира и избавиться от его излишков, сохраняя при этом питательные вещества. Мариновать шашлык обязательно нужно самим — замаринованное мясо из магазина может быть несвежим и содержать красящие вещества, консерванты и усилители вкуса", — рассказала врач.

Если угли хорошо прогорели, можно приступать к жарке. Мясо нужно хорошо прожарить, чтобы внутри не оставалось крови. Сазонова призывает не забывать и о простых правилах: хорошо мыть руки и продукты, использовать в процессе готовки шашлыка и других блюд разную посуду, а если жарко, употреблять воду и минимум алкоголя.

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Ирина Фальке
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