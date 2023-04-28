Молодёжь в России променяла окрошку на шашлык

Одними из любимых летних блюд россияне называют окрошку и шашлык. Но молодое поколение чаще выбирает второе, а холодный суп — люди старше 45 лет. Такие результаты опроса сервиса Super Job приводит "Газета.ru".

"Тех, кто не представляет себе лета без окрошки, больше среди опрошенных старше 45 лет (45%), тогда как ценителей шашлыков больше среди респондентов до 34 лет (48%)", — заявили аналитики.