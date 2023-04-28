КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 12:49

Молодёжь в России променяла окрошку на шашлык

Опрос: Большинство россиян до 34 лет предпочитают шашлык окрошке

Одними из любимых летних блюд россияне называют окрошку и шашлык. Но молодое поколение чаще выбирает второе, а холодный суп — люди старше 45 лет. Такие результаты опроса сервиса Super Job приводит "Газета.ru".

"Тех, кто не представляет себе лета без окрошки, больше среди опрошенных старше 45 лет (45%), тогда как ценителей шашлыков больше среди респондентов до 34 лет (48%)", — заявили аналитики.

12 пошаговых рецептов окрошки — на квасе, кефире, айране и даже просекко

12 пошаговых рецептов окрошки — на квасе, кефире, айране и даже просекко

При этом шашлык представители обоих поколений любят примерно одинаково — 38% и 40% соответственно. Фанатами свекольника оказались лишь 7%. А что касается сезонных блюд, фаворитами у россиян стали кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щавелевые щи, ягодный пирог и мороженое.

Ранее Лайф перечислил шесть странных блюд русской кухни, которые не понимают иностранцы, а мы обожаем.

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ТАСС / Созинов Виталий

Ирина Фальке
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