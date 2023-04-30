10 бровастых фото, глядя на которые мужчины поймут, почему девушки так заморачиваются по этому поводу
Парни часто не понимают, как девушки могут отдавать такие деньжищи за оформление бровей... Они и не подозревают, эта часть наших лиц влияет на всё! Собрали 10 крайне выразительных примеров!
"Лилли и её недовольные брови", — ZAxE2V3.
Фото © Reddit / ZAxE2V3
"Исключительно рад, что у Бората в фильме всё-таки есть брови..." — Soggydoughnuts.
Фото © Reddit / Soggydoughnuts
"Неважно, как бы она ни веселилась, из-за этих бровей она выглядит так, будто ей ну ОЧЕНЬ грустно", — SmilingAssassin23.
Фото © Reddit / SmilingAssassin23
"У моей собаки брови старого колдуна из фильмов", — RedTowelGames.
Фото © Reddit / RedTowelGames
"Нарисовала сыну брови. Ни о чём не жалею", — khyde.
Фото © Reddit / khyde
"Это Сэм, бровастый кот", — DisDudeForReal.
Фото © Reddit / DisDudeForReal
"Сын пририсовал брови и усы нашему чихуа-хуа..." — randall215.
Фото © Reddit / randall215
"Нарисовали малышке злые брови", — deepblueballz.
Фото © Reddit / deepblueballz
"Брат нарисовал брови моей собаке..." — pzuraq.
Фото © Reddit / pzuraq
"Стив Харви без бровей", — thediggu.
Фото © Reddit / thediggu