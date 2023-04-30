КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 08:00

10 бровастых фото, глядя на которые мужчины поймут, почему девушки так заморачиваются по этому поводу

Парни часто не понимают, как девушки могут отдавать такие деньжищи за оформление бровей... Они и не подозревают, эта часть наших лиц влияет на всё! Собрали 10 крайне выразительных примеров!

"Лилли и её недовольные брови", — ZAxE2V3.

Фото © Reddit / ZAxE2V3

Фото © Reddit / ZAxE2V3

"Исключительно рад, что у Бората в фильме всё-таки есть брови..." Soggydoughnuts.

Фото © Reddit / Soggydoughnuts

Фото © Reddit / Soggydoughnuts

"Неважно, как бы она ни веселилась, из-за этих бровей она выглядит так, будто ей ну ОЧЕНЬ грустно", — SmilingAssassin23.

Фото © Reddit / SmilingAssassin23

Фото © Reddit / SmilingAssassin23

"У моей собаки брови старого колдуна из фильмов", — RedTowelGames.

Фото © Reddit / RedTowelGames

Фото © Reddit / RedTowelGames

"Нарисовала сыну брови. Ни о чём не жалею", — khyde.

Фото © Reddit / khyde

Фото © Reddit / khyde

"Это Сэм, бровастый кот", — DisDudeForReal.

Фото © Reddit / DisDudeForReal

Фото © Reddit / DisDudeForReal

"Сын пририсовал брови и усы нашему чихуа-хуа..." randall215.

Фото © Reddit / randall215

Фото © Reddit / randall215

"Нарисовали малышке злые брови", — deepblueballz.

Фото © Reddit / deepblueballz

Фото © Reddit / deepblueballz

"Брат нарисовал брови моей собаке..." pzuraq.

Фото © Reddit / pzuraq

Фото © Reddit / pzuraq

"Стив Харви без бровей", — thediggu.

Фото © Reddit / thediggu

Фото © Reddit / thediggu

10 фотошоп-провалов интернет-магазинов, от одного взгляда на которые становится ну очень смешно

10 фотошоп-провалов интернет-магазинов, от одного взгляда на которые становится ну очень смешно

Обложка ©

Reddit / ZAxE2V3, khyde

Сергей Трофимов
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