Польза в одном стакане: 4 главных мифа о молоке, в которые пора перестать верить

Так же как дела обстоят с кефиром, многие думают о молоке, веря продуманным и таким заманчивым рекламным слоганам. Много ли в молоке витаминов, есть ли польза от парного и сколько необходимо выпить напитка, чтобы получить дневную норму? Разобраться с наглой ложью производителей и специалистов по маркетингу помогла нутрициолог Ольга Панова.

Польза от одного стакана

Мифы о молоке, которые только вредят здоровью. Фото © Shutterstock

Реклама пестрит слоганами, уверяющими покупателей не только в необходимости употребления молока каждый день, так ещё и обещает почувствовать пользу от чудо-напитка сразу же — от одного стакана. Но так ли это на самом деле? Специалист уверяет, пить столько молока, в надежде получить необходимое количество полезных микроэлементов, мало. Только в целой пачке наберётся суточная норма кальция.

Парное молоко полезнее покупного

Многие из вас наверняка слышали фразы о том, что парное молоко гораздо полезнее покупного, ведь оно не прошло обработку. Значит, в нём сохранилось много пользы. Но и тут факт о молоке оказался просто заученной выдумкой.

"Когда его берут "из-под коровы", в нём очень много разных бактерий, которые взаимодействуют с воздухом. Если посмотреть под микроскопом, можно ужаснуться, какое их там количество", — рассказывает нутрициолог Ольга Панова.

К тому же эксперт добавила, что парное молоко крайне опасно давать детям. Это можно делать только после кипячения. Кстати, из-за него потеряется всего около 10% витаминов. Но это плата за то, чтобы молоко было безопасным для потребления.

У взрослых молоко не переваривается совсем

Так ли полезно молоко на самом деле и как правильно его пить. Фото © Shutterstock

Распространённый миф, в правдивость которого в основном верят люди, кто не любит и не хочет пить коровье молоко. Некая отмазка, оправдывающая отсутствие его в рационе. Только вот это мнение не совсем верное. Да, коровье молоко у взрослых усваивается хуже, но всё же нельзя сказать, что оно не переваривается совсем.

Соевое молоко такое же полезное, как и коровье

Личности, нежелающие употреблять молоко из-под коровы, нередко переходят на соевое и считают, что напитки это одинаковые. Но и тут эксперт осталась несогласной. Ведь с точки зрения пищевой ценности — это два совершенно разных продукта. "Коровье — продукт животного происхождения. Там есть белок, который легко усваивается, 8 из 10 незаменимых для нас аминокислот. Особенно они необходимы детям для гармоничного развития", — отметила Панова.