7 вариантов подкормки растений без химии, на которой овощи на глазах станут расти

Наступает лето, сезон огородов в самом разгаре. Но мало посадить те или иные овощи и фрукты, важно правильно за ними ухаживать. Но не всех устраивают химические удобрения, многие ратуют за натуральность. Собрали для вас несколько наиболее интересных способов подкормки садовых растений без всяких вредных веществ.

1. Травяной настой

Какими народными средствами лучше всего удобрять почву? Фото © Shutterstock

Да, и не надо считать этот способ варварским. Вполне нормально помогать росту одних растений при помощи других. А всё, что для этого требуется, просто замочить траву на полторы-две недели в воде, при этом плотно закрыть крышкой без доступа кислорода. Жидкость поспособствует разложению растительности, и полученным экстрактом можно обрабатывать овощи и кустарники. Смесь отлично усваивается и помогает развиваться культурам. Материалом для настоя могут быть любые сорняки, картофельная или томатная ботва, листья свёклы. Ускорят процесс брожения кисломолочные продукты с истекшим сроком годности.

2. Яичная скорлупа

В её основе — карбонат кальция. Но и помимо него есть немало полезных элементов: железо, фтор, магний, цинк и другие. Скорлупу нужно хорошо измельчить и добавить в лунки при посадке. Или можно мульчировать почву. Яичная "корочка" хорошо раскисляет землю и помогает бороться с вредителями. Это очень богатое полезными веществами, и особенно кальцием, натуральное удобрение идеально подходит для песчаных грунтов.

3. Древесная зола

Что поможет справиться с закислением грунта? Фото © Shutterstock

Химические удобрения имеют свойство окислять почву, из-за чего она становится непригодной для посадки некоторых растений. Помочь с этой проблемой может древесная зола. Она очень богата микроэлементами, совершенно безвредна и обладает щелочной реакцией. Обычно ею посыпают землю во время предзимней перекопки. Золу можно добавлять и в состав субстратов, и в таком виде добавлять в место посадки и рассаду.

4. Корки цитрусовых растений

Мандарины, лимоны, апельсины — подойдут любые цитрусовые и даже банан. Отвар и настойка из кожуры этих фруктов невероятно действенны. Причина в том, что в них содержатся в большой концентрации эфирные масла, которые подходят и для удобрения почвы, и для борьбы с вредителями. Концентрация может быть любой, но обычно берут из расчёта один к одному по массе. Настаивают несколько дней, фильтруют и опрыскивают верхний слой почвы и листья растений.

5. Картофельные очистки

Какими средствами удобрить почву, не используя химию? Фото © Shutterstock

Не только картофельная ботва годна для удобрений, очистки — тоже вполне подходящий материал. В них много калия и йода, что отлично подходит для подкормки растений. Изготовление волшебного отвара необычайно просто. Надо высушить шелуху клубней, измельчить и отварить. А после остудить и просто полить под культурой.

6. Кофейная гуща

Удобрение из кофейной гущи отлично подходит культурам, предпочитающим кислую почву, — помидорам, дыням, моркови. Способ приготовления следующий: смешать кофе с водой в пропорции 200 граммов на 10 литров и оставить настаиваться сутки. Готово! Скорее поливайте овощи и цветы. Результат будет отличный. Можно кофейной гущей и мульчировать почву. Она хорошо сохраняет влагу, защищает от роста сорняков, а специфический запах отпугивает вредителей.

7. Молоко

Какие натуральные удобрения существуют? Фото © Shutterstock