9-й день лунного календаря: Что можно и чего нельзя делать 12 мая
Сегодня, 12 мая 2023 года, 9-й день лунного календаря. Чего от него ждать, как правильно прожить и получить максимум выгоды — в нашем материале.
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12 мая 2023 года — 22-й день лунного месяца. В народе в этот день отмечается праздник под названием Девять целителей, или Девять мучеников. В церкви — День памяти девяти мучеников Кизических. Это была группа христианских святых, которые проповедовали свою веру в малоазийском городе Кизик в III веке. Из-за гонений город оставался языческим. Людей арестовали и отвели на суд к правителю, который приказал их казнить. Святых долго истязали, а после убили. Уже гораздо позднее останки мучеников положили в храме, построенном в их честь. А народный праздник носит название Девять целителей потому, что, согласно поверьям, святые помогали лечить болезни и боролись с эпидемиями.
Чего ждать от 9-х лунных суток 12 мая 2023 года?
Что можно ожидать от 9-х лунных суток 12 мая 2023 года? Фото © Freepik
9-й лунный день можно назвать тяжёлым. Так как постоянно нужно быть начеку, ведь соблазны появятся повсюду. Пороки и чёрные мысли начнут одерживать верх, что может обернуться большими проблемами, ссорами и конфликтами. Повышается риск получить травму, оказаться втянутым в авантюру. Дело в том, что в этот день развёртывается карма и наружу выходят все отложенные на потом вопросы, забытые обещания, обиды, злость и ненависть. Но не нужно впадать в отчаяние. С любыми сложностями можно справиться. Если решить кармическую проблему — просто взять и сделать то, что уже давно следовало, то награда тоже не заставит себя ждать. 9-й лунный день исцеляет. Творческий человек может испытать вдохновение, это время для новых идей, мыслей, проектов, самообразования.
9-е лунные сутки 12 мая 2023 года: что можно делать?
Как правильно прожить 9-е лунные сутки 12 мая 2023 года? Фото © Freepik
Чтобы очистить карму и провести этот день с максимальной пользой, нужно прожить его правильно. Рассказываем, что можно делать в 9-е лунные сутки.
- Прогуляйтесь на свежем воздухе. Это поможет укрепить здоровье и поднимет настроение, а возможно, даже привлечёт к вам удачу.
- Чтобы укрепить здоровье, согласно народным приметам, можно умыться с утра берёзовым соком.
- Это хороший день, чтобы сходить к врачу, начать лечение, пройти диагностику.
- День целителей — лучшее время для сбора лекарственных трав. Их эффективность увеличивается в разы, и можно излечить даже сильные недуги. Если приготовить чай из таких трав, можно укрепить здоровье.
- Если встать навстречу ветру, то он сдует все неприятности.
9-е лунные сутки 12 мая 2023 года: чего делать нельзя?
Что запрещается делать в 9-е лунные сутки 12 мая 2023 года? Фото © Freepik
12 мая легко оступиться и оставить свою духовную энергию взаперти. Рассказываем, чего нельзя делать, чтобы вас не постиг злой рок.
- Не нужно весь день сидеть дома. Согласно приметам, затворничество 12 мая ослабит ваше здоровье и привлечёт болезни.
- Ревность к чужому счастью принесёт неприятности вам же. Этого чувства нужно избегать.
- Ни в коем случае не обсуждайте чьи-то чужие достижения, это приведёт вас к проблемам в жизни.
- Не хвастайтесь своими успехами и держите планы в тайне. Лишняя открытость приведёт к неприятностям и срыву намеченного.
- Запрещается сваливать свои обязанности на других людей. По поверьям, это приведёт ко множеству проблем.
- Ещё в этот день нельзя просеивать муку, так как может ухудшиться зрение.
- Не стоит устраивать танцы, шумные мероприятия, банкеты.
- Нельзя обманывать, льстить и сплетничать.
- Не следует также делать уборку в доме, протирать пыль. Это приведёт к семейным ссорам и скандалам с близкими.
- А также не стоит купаться, ныряя под воду с головой, так как возрастает риск утонуть.
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