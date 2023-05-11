6 способов навсегда избавиться от "спасательного круга" из жира на животе
Похудение — задача не из лёгких. Особенно когда на дворе май, а покрасоваться на пляже летом хочется. Собрали основные советы, как избавиться от ненавистного "спасательного круга" на животе.
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Жир на животе может быть причиной не только эстетического дискомфорта, но и увеличения риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы хотите избавиться от "спасательного круга" раз и навсегда, то вам придётся приложить некоторые усилия. Но это стоит того! Рассказываем о шести способах, как это сделать.
1. Уменьшите потребление калорий
Жир на животе: как победить "спасательный круг". Фото © Freepik / Drazen Zigic
Чтобы избавиться от жира на животе, нужно потратить больше калорий, чем вы потребляете. Для этого необходимо уменьшить количество тяжёлой пищи. Старайтесь каждый день соблюдать принцип дефицита калорий и не забывайте про физическую нагрузку, пусть даже лёгкую.
2. Увеличьте потребление белка
Белок — это основной строительный материал для тканей организма. Он ускоряет обмен веществ, позволяет лучше усваивать питательные вещества и снижает аппетит. Поэтому увеличение потребления белка поможет вам сжечь жир на животе.
3. Избегайте быстрых углеводов
Быстрые углеводы, такие как сахар, белая мука и сладости, мгновенно повышают уровень сахара в крови и вызывают усиление аппетита. Избегайте их, если хотите избавиться от жира на животе.
4. Занимайтесь кардио
6 способов навсегда избавиться от "спасательного круга" из жира на животе. Фото © Freepik / yanalya
Кардиотренировки, такие как бег, плавание, езда на велосипеде и скандинавская ходьба, помогают сжигать жир на животе. Занимайтесь ими регулярно, и результат не заставит себя долго ждать.
5. Увеличьте физическую активность
Чем больше вы двигаетесь, тем быстрее сжигается жир на животе. Поэтому старайтесь увеличивать физическую активность в повседневной жизни. Ходите пешком, используйте лестницу вместо лифта и делайте упражнения во время рекламных перерывов.
6. Снизьте уровень стресса
Стресс вызывает выделение гормона кортизола, который способствует накоплению жира. В том числе и на животе. Старайтесь меньше нервничать и переживать из-за мелочей, занимайтесь йогой, медитацией, слушайте музыку или гуляйте на свежем воздухе.
Надеемся, что наши советы помогут вам избавиться от "спасательного круга" раз и навсегда! Но нужно понимать, что для реальных результатов нужно поменять собственные привычки. Лайф уже писал, какие именно.