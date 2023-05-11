Жир на животе может быть причиной не только эстетического дискомфорта, но и увеличения риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы хотите избавиться от "спасательного круга" раз и навсегда, то вам придётся приложить некоторые усилия. Но это стоит того! Рассказываем о шести способах, как это сделать.

1. Уменьшите потребление калорий

Жир на животе: как победить "спасательный круг". Фото © Freepik / Drazen Zigic

Чтобы избавиться от жира на животе, нужно потратить больше калорий, чем вы потребляете. Для этого необходимо уменьшить количество тяжёлой пищи. Старайтесь каждый день соблюдать принцип дефицита калорий и не забывайте про физическую нагрузку, пусть даже лёгкую.

2. Увеличьте потребление белка

Белок — это основной строительный материал для тканей организма. Он ускоряет обмен веществ, позволяет лучше усваивать питательные вещества и снижает аппетит. Поэтому увеличение потребления белка поможет вам сжечь жир на животе.

3. Избегайте быстрых углеводов

Быстрые углеводы, такие как сахар, белая мука и сладости, мгновенно повышают уровень сахара в крови и вызывают усиление аппетита. Избегайте их, если хотите избавиться от жира на животе.

4. Занимайтесь кардио

6 способов навсегда избавиться от "спасательного круга" из жира на животе. Фото © Freepik / yanalya

Кардиотренировки, такие как бег, плавание, езда на велосипеде и скандинавская ходьба, помогают сжигать жир на животе. Занимайтесь ими регулярно, и результат не заставит себя долго ждать.

5. Увеличьте физическую активность

Чем больше вы двигаетесь, тем быстрее сжигается жир на животе. Поэтому старайтесь увеличивать физическую активность в повседневной жизни. Ходите пешком, используйте лестницу вместо лифта и делайте упражнения во время рекламных перерывов.

6. Снизьте уровень стресса

Стресс вызывает выделение гормона кортизола, который способствует накоплению жира. В том числе и на животе. Старайтесь меньше нервничать и переживать из-за мелочей, занимайтесь йогой, медитацией, слушайте музыку или гуляйте на свежем воздухе.