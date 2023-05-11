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11 мая, 14:31

5 имён женщин, которые привлекают и влюбляют в себя мужчин манящей энергетикой

Все имена женщин прекрасны, как и их носительницы. Невозможно сравнивать и говорить, что одна хуже другой. Но всё же есть те дамы, которые способны выделиться на общем фоне своей особенной энергетикой.

<p>Обложка © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/cheerful-blonde-woman-with-inspired-smile-posing-with-cup-of-coffee-in-sunny-day-outdoor-portrait-of-cute-female-model-touching-her-lip-with-finger-and-holding-latte-in-hand_10487985.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik / lookstudio</a></p>

Обложка © Freepik / lookstudio

У каждого дамского имени есть свой заряд, характер, история и определение. Одна и та же женщина может быть притягательной для разных людей по разнообразным причинам. Однако важно понимать и помнить, что красота девушки нередко исходит не только из её внешних данных, но и изнутри. Таролог Алисия Артемьева назвала пять женских имён с самой манящей энергетикой.

Женское имя Аврора

Тайна и значение женского имени Аврора. Фото © Freepik

Тайна и значение женского имени Аврора. Фото © Freepik

У этого красивого женского имени латинские корни, означает оно "утро". Девушка с таким именем часто будет ассоциироваться с началом нового дня и новых возможностей. В римской мифологии Аврора — богиня утренней зари, а в греческой — соответствует богиня Эос, изображённая с факелом в руке, на колеснице с крылатыми конями и солнечным диском над головой.

Имя Виктория

Неудивительно, что среди имён, обладающих самой манящей энергетикой, оказалась и Виктория, означающая "победу". Тоже богиня в римской мифологии (соответствует греческой Нике), изображавшаяся с крыльями и лавровым венком в руке, которым награждала победителей. В России имя появилось в XVIII веке в связи с викториями Петра I.

Ева

Красивое женское имя с еврейскими корнями означает "живая" и ассоциируется с жизненной энергией и обновлением. Считается, что именно Ева — одно из самых древних женских имён. Ведь в христианстве именно так звали самую первую женщину, жену Адама.

Имя Лилия

Что означает женское имя Лилия? Фото © Freepik / svetlanasokolova

Что означает женское имя Лилия? Фото © Freepik / svetlanasokolova

Ещё одно имя, связанное не только с манящей энергетикой, но и с красотой и нежностью. Лилия пришла из латыни и означает "цветок". А он, в свою очередь, зачастую ассоциируется с чистотой и невинностью.

Женское имя Мария

Имя Мария еврейское, связано с любовью и заботой, потому и означает "возлюбленная ". Хотя существуют и версии с другими значениями. Например, что это имя — один из вариантов имени, поэтому будет переводиться как "отвергнутая" или же "печальная". А если рассматривать Марию из православия, то имя означает "госпожа".

Таролог Алисия Артемьева объясняет "Вечерней Москве", что "у католиков есть множество "вторичных" имён Девы Марии, которые даются в честь наиболее известных чудотворных икон, статуй и титулов Богородицы: Регина, Монтсеррат, Консуэло, Кармела, Мерседес, Долорес и другие. В исламе Дева Мария известна под именем Мариям".

Эти имена носят мужчины, которые без раздумий предадут своих детей

Эти имена носят мужчины, которые без раздумий предадут своих детей

Елизавета Терешкова
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