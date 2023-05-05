Эти имена носят мужчины, которые без раздумий предадут своих детей

Значение имени играет огромную роль в судьбе человека, часто проходится по касательной и судеб близких людей, родных, домочадцев. Называя ребёнка одним из трёх имен из этого списка, вы рискуете оставить его без наследников. А всё из-за энергетики этих мужских имён.

Имя Иван

Три мужских имени, опасные для брака. Фото © Pexels

Древнееврейское мужское имя Иван не такое простое, каким кажется на первый взгляд. Названный Иваном мужчина обычно своенравен и упрям. Только в русских народных сказках Ванька остался дураком, в современных реалиях Иван уже давно царевич. Это популярное мужское имя сулит своему владельцу судьбу либо победителя, либо неудачника… Харизматичный лидер Иван на первое место всегда будет ставить карьеру и деньги, возможность преуспеть в делах и только потом личную и семейную жизнь. Мужчины с этим именем часто бросают жён и совершенно не интересуются наследниками, оставляя детей на произвол судьбы.

Имя Виктор

Мужчины с этими именами часто уходят из семьи. Фото © Pexels

Мужское имя Виктор расшифровывается как победитель. Энергетически сильное имя, наделяющее своего носителя обаянием, популярностью у противоположного пола и гибким характером. Пожалуй, Викторы даже слишком покладистые. Именно поэтому у Вить очень часто бывают проблемы, когда речь заходит об отношениях семейных. Они могут быть прекрасными мужьями, но отцы из них получаются обычно средними. Часто в погоне за призрачными идеалами лучшей жизни Викторы уходят из семьи, оставляя ребёнка матери.

Имя Артём

Имена мужчин, которые бросают детей. Фото © Pexels