Блондинку из Интернета называли эталоном красоты, пока не вскрылась ужасающая правда

Не так давно снимки этой девушки стали появляться повсюду в запрещённой сети. Её называли идеалом красоты, иконой стиля. На аккаунт с фотографиями незнакомки подписано около 100 тысяч человек. Поклонники восхищаются внешностью модели и пишут дифирамбы в комментариях. Однако вам не суждено найти никакой информации о её личной жизни, встретить красотку на улице или даже узнать её настоящее имя. А всё потому, что она совсем не та, за кого себя выдаёт.

Скрины © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / feli.airt

Если вы решили, что мы имеем в виду бородатого мужика, который нацепил на себя аватар идеальной блондинки, то вы правы… почти. А всё дело в том, что красавицы просто не существует. Да-да! Мы не шутим. Очаровательное создание было создано искусственно при помощи нейросети. Искусственный интеллект изобразил не только саму прелестницу, но и весь её образ. Одев "модель" в популярном и модном стиле "тихая роскошь", нейросеть подарила ей утончённый и элегантный вкус, приличное материальное положение (ведь такие вещи отнюдь не дешёвые). А также смелый и немного дерзкий характер, если судить по некоторым ярким образам. И вот, объединив всё это вместе, перед нами целая личность. Жаль только, что ненастоящая.

Как выглядит самая красивая в мире девушка? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / feli.airt

Такой эксперимент никого не оставил равнодушным, особенно ратующих за бодипозитив. Девушки, принимающие своё тело таким, какое оно есть, со всеми лишними килограммами, растяжками и прыщами, чуть ли не объявили войну придуманной красавице. Ведь она идеальна и без недостатков. Разве такие женщины в реальности существуют? "Конечно же, нет!" — кричат в Сети. Если только они отфотошопленные. Как ни крути, а отменить её требуют из-за нереалистичности и давления на в действительности существующих представительниц слабого пола. Которые должны не стремиться к искусственно созданному идеалу, а принять себя.

Красавицу сравнивают с молодой Дениз Ричардс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / feli.airt , © kinopoisk.ru

Проблема лишь в том, что и вполне настоящие девушки, поражающие своей красотой, вполне существуют. Многие отмечают, что "фотомодель" напоминает молодую Брук Шилдс. Другие утверждают, что за образец нейросеть взяла образ Дениз Ричардс из её ранних работ, например "Друзья", "Звёздный десант" и других. А при выборе нужного стиля искусственный интеллект проанализировал все модные тенденции и выбрал самый подходящий. Вот тут, наверное, стоит немного напрячься. Очень вероятно, что скоро задавать тон в модельном бизнесе будут не известные модельеры, а искусственный интеллект. Ведь всё сложнее стало понимать, где же вымысел, а где реальность.