Ритуалы полутени: Как притянуть кармическую любовь и не навлечь беду в лунное затмение 5 мая

Полутеневое затмение Луны в 2023 году начнётся 5 мая. Период после него располагает к прощению обидчиков и примирению, рассказала телеканалу "360" астролог Лилия Любимова. А вот от спиртного в эту дату лучше отказаться.

"Сейчас происходит интересная серия затмений. Она интересна тем, что затмения несут очень большой выброс энергии. Затмения этой серии имеют не такой уж вредный характер, они связаны с яркими переживаниями", — объяснила она.

В такой период есть шанс неожиданно влюбиться, говорит эксперт по звёздам. Мы становимся крайне эмоционально нестабильными, поэтому алкоголь лучше исключить ещё до начала затмения.

"Любые практики очищения, прощения, обид, расставания с прошлым приветствуются. Очень хорошо жечь свечи, мириться, принимать ванну с маслом можжевельника и солью. Соль хорошо снимает проблемы, негативные заряды. Можно ожидать резкого завершения отношений. Если вы чувствуете, что что-то уходит, идёт какая-то ссора, разрыв, то отпустите. Не стоит за это цепляться", — рекомендует астролог.

Если в течение двух дней в жизни появятся новые люди или завяжутся новые романтические отношения — это не просто так. Такая любовь станет "кармической" и будет длиться долго, объясняет Любимова. А вот если у кого-то произойдёт зачатие в эти дни, то родится особенный, талантливый ребёнок.