Петербуржец собрал коллекцию из 900 танков и попал в Книгу рекордов России

Житель Северной столицы Александр Щербаков собрал коллекцию из 900 моделей танков и попал в Книгу рекордов России. В беседе с газетой "Петербургский дневник" мужчина рассказал, что все его танки ручной работы, на сборку каждого ушло от одного до трёх месяцев.

"Каждая модель чётко соответствует своей эпохе, взводу и роте. Я могу рассказать, чуть ли не кто служил на конкретном танке! Идея всей коллекции в том, чтобы показать историю и танка, и Великой Отечественной войны. Когда на столе расставляешь русские и немецкие танки, то всё сразу становится понятно. Мне интересно размышлять, как началась война, как выглядели танки в тот период", — поделился коллекционер.

По словам Щербакова, все модели сделаны в масштабе 1:35. Когда он подавал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, там подумали, что речь идёт о реальных танках.

"Где же они расположены, мы хотели бы посмотреть!" — поинтересовались эксперты. Во втором обращении мы пояснили, что танки сделаны в масштабе 1:35 и собраны вручную", — вспоминает Александр.

Тем не менее заявку отклонили, так как там уже был зафиксирован рекорд в две с половиной тысячи моделей "чего-то другого". Авторы Книги рекордов Гиннесса сочли нецелесообразным давать подраздел. Однако в Книгу рекордов России Щербакова включили.

Первую модель Александру подарила жена на Новый год.

"Это был внешне интересный израильский танк "Меркава-2". Я начал изучать, как правильно это всё собирается, как делается, чтобы было максимально реалистично. Собирал пару месяцев. Получилось достаточно правдиво. Мне не верили, что я сам смог такое сделать. Я увлёкся, мне стали интересны цвета, формы танков... И вот когда я собрал их штук 50, то понял, что мне этого мало. Придумал концепцию и сделал упор на Великую Отечественную войну", — говорит собеседник газеты.

Коллекционер не исключает, что создаст музей, а пока часть его танков хранится в музее ретроавтомобилей под Зеленогорском.