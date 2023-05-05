КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 13:19

Петербуржец собрал коллекцию из 900 танков и попал в Книгу рекордов России

<p>Коллекционер Александр Щербаков с одним из своих танков. Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-05-05/na-polkah-tanki-grohotali-peterburzhets-aleksandr-scherbakov-sobral-kollektsiyu-iz-900-modeley-tankov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник" </a>/ Александр Щербаков</p>

Коллекционер Александр Щербаков с одним из своих танков. Обложка © "Петербургский дневник" / Александр Щербаков

Житель Северной столицы Александр Щербаков собрал коллекцию из 900 моделей танков и попал в Книгу рекордов России. В беседе с газетой "Петербургский дневник" мужчина рассказал, что все его танки ручной работы, на сборку каждого ушло от одного до трёх месяцев.

"Каждая модель чётко соответствует своей эпохе, взводу и роте. Я могу рассказать, чуть ли не кто служил на конкретном танке! Идея всей коллекции в том, чтобы показать историю и танка, и Великой Отечественной войны. Когда на столе расставляешь русские и немецкие танки, то всё сразу становится понятно. Мне интересно размышлять, как началась война, как выглядели танки в тот период", — поделился коллекционер.

По словам Щербакова, все модели сделаны в масштабе 1:35. Когда он подавал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, там подумали, что речь идёт о реальных танках.

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"Где же они расположены, мы хотели бы посмотреть!" — поинтересовались эксперты. Во втором обращении мы пояснили, что танки сделаны в масштабе 1:35 и собраны вручную", — вспоминает Александр.

Тем не менее заявку отклонили, так как там уже был зафиксирован рекорд в две с половиной тысячи моделей "чего-то другого". Авторы Книги рекордов Гиннесса сочли нецелесообразным давать подраздел. Однако в Книгу рекордов России Щербакова включили.

Первую модель Александру подарила жена на Новый год.

"Это был внешне интересный израильский танк "Меркава-2". Я начал изучать, как правильно это всё собирается, как делается, чтобы было максимально реалистично. Собирал пару месяцев. Получилось достаточно правдиво. Мне не верили, что я сам смог такое сделать. Я увлёкся, мне стали интересны цвета, формы танков... И вот когда я собрал их штук 50, то понял, что мне этого мало. Придумал концепцию и сделал упор на Великую Отечественную войну", — говорит собеседник газеты.

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Коллекционер не исключает, что создаст музей, а пока часть его танков хранится в музее ретроавтомобилей под Зеленогорском.

Ранее Лайф рассказывал, что другой житель Северной столицы попал в Книгу рекордов России как самый взрослый пилот гражданской авиации. 71-летний лётчик Анатолий Самошин мечтал управлять воздушными судами ещё с пяти лет.

Никита Никонов
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