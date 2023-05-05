Алексей Панин рассказал правду о скандальном видео с собакой

Уехавший из России актёр Алексей Панин пожаловался на испорченную репутацию из-за эротических видео. По словам артиста, теперь он никому не нужен.

"Кому нужен актёр Панин, тем более с такой испоганенной репутацией? Я много чего сделал, но всё смешали в одну кучу. Создали мой образ… а секс с собакой уже перебор. Находятся люди, которые верят, что на видео с собакой я", — сказал Панин в эфире программы "Гвозди" на YouTube.

Тем не менее актёр признал, что он присутствует на других видео, которые вызвали большой резонанс в Сети. Своё неоднозначное поведение Панин объяснил тем, что находился тогда под воздействием наркотических препаратов.

Ранее в России возбудили уголовное дело на Панина за оправдание теракта на Крымском мосту. В квартире актёра в Москве прошли обыски.