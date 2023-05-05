Алексей Панин рассказал правду о скандальном видео с собакой
Актёр Панин пожаловался на "испоганенную репутацию" из-за видео с собакой
Алексей Панин. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков
Уехавший из России актёр Алексей Панин пожаловался на испорченную репутацию из-за эротических видео. По словам артиста, теперь он никому не нужен.
"Кому нужен актёр Панин, тем более с такой испоганенной репутацией? Я много чего сделал, но всё смешали в одну кучу. Создали мой образ… а секс с собакой уже перебор. Находятся люди, которые верят, что на видео с собакой я", — сказал Панин в эфире программы "Гвозди" на YouTube.
Тем не менее актёр признал, что он присутствует на других видео, которые вызвали большой резонанс в Сети. Своё неоднозначное поведение Панин объяснил тем, что находился тогда под воздействием наркотических препаратов.
Ранее в России возбудили уголовное дело на Панина за оправдание теракта на Крымском мосту. В квартире актёра в Москве прошли обыски.
Напомним, в 2016 году на российском телевидении появилось видео, на котором Панин якобы совокуплялся с собакой. Сам артист назвал его "собачим фейком". По его словам, публикация скандальных кадров была попыткой бывшей жены подставить его.