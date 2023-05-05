КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

5 мая, 13:40

Алексей Панин рассказал правду о скандальном видео с собакой

Актёр Панин пожаловался на "испоганенную репутацию" из-за видео с собакой

<p>Алексей Панин. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков</p>

Алексей Панин. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Уехавший из России актёр Алексей Панин пожаловался на испорченную репутацию из-за эротических видео. По словам артиста, теперь он никому не нужен.

"Кому нужен актёр Панин, тем более с такой испоганенной репутацией? Я много чего сделал, но всё смешали в одну кучу. Создали мой образ… а секс с собакой уже перебор. Находятся люди, которые верят, что на видео с собакой я", — сказал Панин в эфире программы "Гвозди" на YouTube.

Тем не менее актёр признал, что он присутствует на других видео, которые вызвали большой резонанс в Сети. Своё неоднозначное поведение Панин объяснил тем, что находился тогда под воздействием наркотических препаратов.

Адвокат Добровинский заподозрил, что легализацию зоофилии в Испании пролоббировал Алексей Панин

Адвокат Добровинский заподозрил, что легализацию зоофилии в Испании пролоббировал Алексей Панин

Ранее в России возбудили уголовное дело на Панина за оправдание теракта на Крымском мосту. В квартире актёра в Москве прошли обыски.

Напомним, в 2016 году на российском телевидении появилось видео, на котором Панин якобы совокуплялся с собакой. Сам артист назвал его "собачим фейком". По его словам, публикация скандальных кадров была попыткой бывшей жены подставить его.

Никита Никонов
  • Новости
  • Алексей Панин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров