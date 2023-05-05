В Екатеринбурге продают посадочный билет Шатунова за 90 тысяч рублей
Юра Шатунов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
На одном из сервисов онлайн-объявлений в Екатеринбурге выставили на продажу посадочный талон Москва – Казань на имя бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Продавец утверждает, что документ подлинный, несмотря на то что его отрывная часть осталась сохранена.
Как уточняет kp.ru, раритет можно купить не менее чем за 90 тысяч рублей — торговаться владелец драгоценного талона отказался. Сейчас стоимость билетов по этому направлению составляет около пяти тысяч.
Посадочный талон Юрия Шатунова. Фото © kp.ru
Место 10 F на билете музыканта говорит о том, что кресло находится в эконом-классе. Сам же продавец утверждает, что талон "конечно, настоящий". А отрывную часть при выходе на посадку пассажиры иногда оставляют.
Шатунов и правда мог улететь по этому посадочному талону: он выписан на рейс до Казани от 16 января 2022 года, а уже на следующий день там состоялся концерт, который многократно переносили из-за коронавирусных ограничений.
"Не хотел его вообще продавать, если бы не жизненные обстоятельства. Это как инвестиции — с каждым годом всё дороже", — рассказал журналистам владелец.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет летом прошлого года. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт.