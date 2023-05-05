В Екатеринбурге продают посадочный билет Шатунова за 90 тысяч рублей

На одном из сервисов онлайн-объявлений в Екатеринбурге выставили на продажу посадочный талон Москва – Казань на имя бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Продавец утверждает, что документ подлинный, несмотря на то что его отрывная часть осталась сохранена.

Как уточняет kp.ru, раритет можно купить не менее чем за 90 тысяч рублей — торговаться владелец драгоценного талона отказался. Сейчас стоимость билетов по этому направлению составляет около пяти тысяч.

Посадочный талон Юрия Шатунова. Фото © kp.ru

Место 10 F на билете музыканта говорит о том, что кресло находится в эконом-классе. Сам же продавец утверждает, что талон "конечно, настоящий". А отрывную часть при выходе на посадку пассажиры иногда оставляют.

Шатунов и правда мог улететь по этому посадочному талону: он выписан на рейс до Казани от 16 января 2022 года, а уже на следующий день там состоялся концерт, который многократно переносили из-за коронавирусных ограничений.