Памятник Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову поставят в Оренбурге

В Оренбурге поставят памятник основателю группы "Ласковый май" Сергею Кузнецову и певцу Юрию Шатунову. Об этом заявила заведующая Музеем скульптуры имени Петиных Юлия Серебрякова.

"Завтра в музее представим общественности проект памятника. Автор проекта Александр Сукманов — известный в Оренбурге скульптор, его крупные работы украшают улицы города. Эскизы будущего памятника сделаны из скульптурного пластилина. Монумент будет представлять собой музыкантов в реальном их росте. Они будут стоять рядом", — отметила она в беседе с РИА "Новости", добавив, что создать этот объект скульптора попросили друзья музыкантов.

По словам Серебряковой, памятник планируют отлить в бронзе. Монумент установят на пересечении улиц Химическая и Регенераторная. Рядом стоит детдом, где воспитывался Шатунов. Поблизости также здание, в котором некоторое время жил Кузнецов.