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27 марта, 12:14

Памятник Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову поставят в Оренбурге

В Оренбурге установят памятник Юрию Шатунову и основателю "Ласкового мая" Сергею Кузнецову

В Оренбурге поставят памятник основателю группы "Ласковый май" Сергею Кузнецову и певцу Юрию Шатунову. Об этом заявила заведующая Музеем скульптуры имени Петиных Юлия Серебрякова.

"Завтра в музее представим общественности проект памятника. Автор проекта Александр Сукманов — известный в Оренбурге скульптор, его крупные работы украшают улицы города. Эскизы будущего памятника сделаны из скульптурного пластилина. Монумент будет представлять собой музыкантов в реальном их росте. Они будут стоять рядом", — отметила она в беседе с РИА "Новости", добавив, что создать этот объект скульптора попросили друзья музыкантов.

По словам Серебряковой, памятник планируют отлить в бронзе. Монумент установят на пересечении улиц Химическая и Регенераторная. Рядом стоит детдом, где воспитывался Шатунов. Поблизости также здание, в котором некоторое время жил Кузнецов.

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Лайф напоминает, что макет памятника Юрию Шатунову и Сергею Кузнецову представили в Оренбурге в феврале. Предварительно, итоговая высота скульптуры составит 192 сантиметра.

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VK / Типичный Оренбург

Никита Осипов
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