Безумные наряды, какие только носили звёздные судьи на шоу "Маска": Часть первая

Вот и подошёл к концу четвёртый сезон шоу "Маска". В прошедшее воскресенье, 7 мая, была поставлена шикарная и довольно жирная точка в виде спецвыпуска в честь юбилея Валерии, куда пришли совсем новые, ещё неизвестные нам маски, которые прекрасная королева пыталась угадать. Давайте вспомним, как певица меняла свои платья, парики и образы. А другие судьи тоже не отставали — Регина Тодоренко так и вовсе каждый раз наряжалась в образ какого-нибудь персонажа. А внешний вид неподражаемого председателя после очередного воскресенья вызывал бурю эмоций в Сети, и не всегда положительных. Можно сказать, что Тимур Родригез и Алексей Воробьёв были единственными адекватно и наиболее скромно одетыми судьями. Давайте посмотрим, какие наряды успели сменить члены жюри шоу "Маска" за 12 выпусков любимой всеми программы.

Наряды членов жюри шоу "Маска" в 1-м выпуске

Наряды членов жюри шоу "Маска" в 1-м выпуске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maskantv

В самом первом выпуске Регина Тодоренко предстала в образе жар-птицы. Платье с открытыми плечами золотого цвета и перья на голове, видимо, выдернутые из хвоста настоящей бедной птички, украшали телеведущую. Судя по всему, прочитав мысли Регины, в похожем образе пришла и Валерия. На ней тоже было платье в золотых тонах с открытыми плечами, а вот на голове красовалось золотое утончённое украшение. В отличие от своих коллег-женщин, Филипп Киркоров был одет относительно скромно. Для первого выпуска поп-король выбрал чёрные цвета. Рубашка, конечно, необычного кроя, такие же брюки, очки в чёрной оправе и белоснежные волнистые волосы, ниспадающие на плечи.













Тимур Родригез был одет в красную кожаную куртку, из-под которой виднелась белая майка. Рваные джинсы, а под ними, судя по всему, красные спортивные штаны. И самый скромный участник жюри, Алексей Воробьёв, ещё не привыкший к тому, что звёздные судьи с каждым своим выходом попытаются переплюнуть костюмы масок на сцене, подобрал классический образ: чёрный низ, белый верх. И бабочку надеть не забыл, вот только, видимо, завязывать не научился, поэтому оставил как есть. Решил: пусть будет моей фишкой.

Наряды членов жюри шоу "Маска" во 2-м выпуске

Наряды членов жюри во 2-м выпуске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / trodriguezzz / maskantv

Во второй серии шоу Регина Тодоренко появилась в образе Холли Голайтли — главной героини романтической комедии "Завтрак у Тиффани", исполненной актрисой Одри Хепбёрн. Чёрное платье, длинные того же цвета перчатки, жемчужное колье с красивым цветком и высокая причёска, украшенная похожим аксессуаром. Завершали образ серебряные босоножки и длинный мундштук в руке. Прекрасная Валерия предпочла красные тона. Шикарное платье с воланами, обнажённые плечи, золотое колье на шее и украшения из красных перьев на голове. Оторвать взгляд было невозможно.











Король российской эстрады порадовал поклонников своим украшенным железными вставками беретом, свитером в чёрно-серебристых тонах, а волосы на этот раз Филипп решил выпрямить. Тимур Родригез оделся в серебристый спортивный костюм, чтобы сочетаться с королём. А Алексей Воробьёв к образу из предыдущего выпуска добавил лишь пару подтяжек. Ну... у каждого свой стиль.

Наряды членов жюри шоу "Маска" в 3-м выпуске

Наряды членов жюри в 3-м выпуске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maskantv

Как сказал Алексей Воробьёв: "Члены жюри одеваются так, словно они в принципе сами участники шоу "Маска". И попал в точку, потому что наряды звёздных судей с третьего выпуска стали куда вычурнее. Регина преобразилась в прекрасную Эсмеральду: красная короткая блузка, цыганская юбка в пол, длинные чёрные волосы. Валерия же создала более дикий образ: дерзкая косуха всех цветов радуги, синие джинсы, татуировки на руках (пусть и ненастоящие), смелая причёска. Удивил и председатель жюри. На третий выпуск шоу Филипп явился в синей паре жилетка/пиджак из плотного материала, жёлтой шляпе, красивой броши в форме цветка и синих джинсах. И очередных очках в необычной тонкой зелёной оправе. На руке звезды красовалось интересное жёлтое кольцо, которое, как могло показаться, он позаимствовал у своих же детей.



















Тимур Родригез вновь пришёл в спортивном, но на этот раз уже в светлых тонах. Белая куртка с голубыми полосками, синие штаны с нашивками и вязаная шапка, должно быть, голова замёрзла. А Алексей так и вовсе не стал долго думать. Просто поменял цветовую гамму. Чёрная рубашка и брюки, зато бабочка белая. И, конечно, не завязанная.

Наряды членов жюри шоу "Маска" в 4-м выпуске

Чем же удивил четвёртый выпуск программы? Ну, конечно, русалкой Региной, учительницей Валерией, Филиппом в розовой шубе, Тимуром в вязаной шапке и Алексеем Воробьёвым, надевшим (вы не поверите) пиджак. Да-да, именно пиджак.













Телеведущая надела платье цвета морской волны, да и по фасону оно напоминало струящуюся воду. Сделала причёску с эффектом мокрых волос. И вплела в локоны интересные полупрозрачные украшения. Ариэль вышла на славу. На этот раз пришёл черёд Валерии надеть чёрный низ и белый верх. Но она же всё-таки не Алексей Воробьёв, поэтому разбавила строгий образ большим красным бантом на груди и голубыми перчатками. Плюс высокая причёска. Идеально. Король всех удивил, одевшись в любимые цвета: розовая кофта, розовая бейсболка, розовые брюки, а сверху шикарная розовая шубка, которую, правда, Филипп скинул, чтобы как следует встретить весну. Тимур Родригез тоже не мог не удивить. На этот раз его спортивный костюм был чёрного цвета, а блестел так, что слепило глаза. Похлеще, чем сверкающий Киркоров. А на голове красная вязаная шапка. Вторую программу подряд у артиста мёрзнут уши. Не надо ли испугаться? Алексей надел то же самое, что и в первом выпуске программы. Вот только, чтобы никто не понял, что у него не так много приличных вещей на выход, сверху прикрылся бежевым пиджаком. Ну просто красавчик.

Наряды членов жюри шоу "Маска" в 5-м выпуске

Наряды членов жюри в 5-м выпуске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maskantv

Прекрасная Регина Тодоренко в пятом выпуске пришла в образе Маргариты и очаровала всех своей ведьминой красотой. Чёрное, можно сказать, траурное платье, шляпка-таблетка с вуалью произвели незабываемое впечатление. Валерия, похоже, попыталась подражать Горностаю и тоже оделась в восточных мотивах. Кимоно небесного цвета с веточкой сакуры на груди надолго запомнилось зрителям.



















Блестяще выглядел в этом выпуске и Филипп Киркоров. Отчасти потому, что буквально сверкал. Брюки в стразах, слепящая глаза блуза, прозрачная чёрная рубашка поверх и кожаная бандана. Не обошлось и без демонстрации небольшой части коллекции колец председателя жюри. Ах да, и новые очки, конечно же. На этот раз тёмные. Весьма хорошо выглядел и Тимур Родригез. Розовато-бежевый костюм, серая атласная водолазка с длинным воротом. И никакой шапки, можно вздохнуть свободно. Что касается Алексея Воробьёва, он снова пошёл конём, поменяв рубашку на белую футболку. На месте остались чёрные брюки, снова появились подтяжки и скромный кулон на шее. Идеальный образ вечера готов.

Наряды членов жюри шоу "Маска" в 6-м выпуске

Наряды членов жюри в 6-м выпуске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maskantv

И начнём снова с образа Регины Тодорено, в конце концов она единственная, кто меняет не просто наряды, а целые образы. И на 6-й выпуск "Маски" жена Влада Топалова пришла в образе Рапунцель. Длинная коса у неё действительно была, а вот платье больше напоминало Василису Премудрую из русских народных сказок. Валерия появилась в кадре в коротком зелёном платье весьма интересного кроя, в зелёных полусапожках и с бабочками на голове.













Филипп тоже проявил себя с креативной стороны: на нём был костюм, из которого смело можно бы было сделать огромные бусы и посыпать их сверху стразами. А надеты эти экстравагантные брюки и пиджак на капроновый наряд с рисунками под тату. Тимур Родригез предстал в чёрном кожаном костюме с такой же рубашкой. Удивительно, но в 6-м выпуске шоу "Маска" порадовал и Алексей Воробьёв. Видимо, сразу после пятой серии он спешно побежал по магазинам и отыскал голубую рубашку и серый костюм: брюки и жилетку. На пиджак, видимо, денег не хватило.

Мы рассмотрели досконально только половину четвёртого сезона шоу "Маска", поэтому наряды судей, можно сказать, ещё даже скромные. А вот чем больше масок было снято и чем ближе к финалу приближалось реалити, тем более эпатажными становились образы звёздных судей. Но всё вкусное мы оставили на десерт.