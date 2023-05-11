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11 мая, 14:45

Батюшка объясняет: Как православному вести себя в отпуске, чтобы не обречь себя на ад

Священник Бабкин объяснил, как православные должны ходить в отпуск

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Священник Николай Бабкин рассказал, грешно ли православному ходить в отпуск. Он подчеркнул, что и на отдыхе нужно придерживаться своих взглядов и убеждений.

"Лето, море, жара и танцы до утра? Как и у других людей, у православных есть право на отдых и отпуск. Однако важно помнить о том, что отпуск не должен противоречить принципам веры и морали. Даже на отдыхе ты остаёшься православным человеком со своими взглядами и убеждениями", — написал Бабкин в своём телеграм-канале.

Вопросы о допустимости отдыха возникают, когда есть внутренний конфликт ценностей и веры. Помимо этого существуют и другие факторы, из-за которых верующему хочется "хорошенько нагрешить" на отдыхе, отметил Бабкин. К их числу он отнёс высокий уровень стресса, перегруженность от работы, уныние от рутины.

"И вот человек хочет сменить обстановку и отдохнуть, но вместо этого грешит. Потом бывает стыдно", — указал священнослужитель.

Бабкин пояснил, что отпуск необходим, но он должен стать не причиной греха и отступления от Бога, а временем для отдыха, восстановления сил и гармонии с Божиим творением. "Иначе потом в аэропорту будешь как обычный русский турист после отдыха — злой и напряжённый", заключил блогер-священник.

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Ранее Бабкин назвал лучшие даты для венчания в 2023 году. Также он отметил, что если человек сочетается браком в церкви повторно, то перед церемонией нужно получить благословение священника.

Никита Никонов
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