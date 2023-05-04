Священник Бабкин назвал лучшие даты для венчания в 2023 году

Самым благоприятным периодом для венчания считается лето, а вот дату венчания лучше выбирать заранее. Какие числа больше всего подойдут для проведения церемонии в этом году, а в какие венчаться нельзя, рассказал новобрачным священник Николай Бабкин.

В июне лучше всего выбрать следующие даты: 2, 4, 5, 7, 9, 11-е. В июле это 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31-е. А в августе венчание можно запланировать на 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28-е или 30-й день.

Запреты же в этом вопросе тоже есть. Нельзя венчаться во вторник, четверг и субботу, накануне двунадесятых, храмовых и великих праздников, перечислил Бабкин. В период Петрова (Апостольского) поста с 12 июня по 11 июля и в период Успенского поста с 14-го по 27 августа. Венчаться в дни траура по почившим родственникам тоже запрещается, но сам траур не является официальной причиной для переноса брака.

"Прежде чем идти в храм и договариваться, лучше заранее подготовиться. Перед венчанием пройти беседы в храме, а накануне — исповедоваться и причаститься. Необходимым условием для заключения церковного брака являются официально оформленные отношения в загсе", — сказал Бабкин.

Он добавил, что если человек сочетается браком в церкви повторно, то перед церемонией нужно получить благословение священника. Больше трёх раз по правилам церкви венчаться нельзя. Также перед таинством нужно найти свидетелей (эти люди должны быть крещёными). Семейная пара или нет — канонических запретов нет, а вообще можно обойтись и без свидетелей.

"Конечно, нужны свечи, иконы и кольца, но главное — это счастливые лица!" — подытожил священник.