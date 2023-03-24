Более 700 пар заключили брак в красивую дату в Москве

В зеркальную дату 23 марта 2023 года в Москве состоялось около 700 бракосочетаний. Как рассказали RT в пресс-службе столичного Управления ЗАГС, 16 пар поженились в особняке Спиридонова — он был специально открыт для регистрации брака в этот день.

"В красивую дату 23.03.23, несмотря на будний день, в Москве поженились более 700 пар. Это на 80% больше, чем среднее количество браков в марте по четвергам. Во дворцах бракосочетания прошло максимальное количество торжественных церемоний", — сообщили в пресс-службе.

Наибольшей популярностью в эту красивую дату пользовался Мещанский отдел ЗАГС, где поженились 28 пар. Также известно, что во Дворце бракосочетания № 1 вступили в брак 26 пар, а в № 3 — 25 пар.