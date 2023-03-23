Россиянки рассказали, сколько детей хотели бы иметь в семье

Около 70% россиянок хотят иметь двоих детей. Данные следуют из исследования Росстата, в котором изучались репродуктивные планы граждан в 2022 году, передаёт РБК.

Специалисты провели большое исследование, которое организуют раз в пять лет. В ходе него выяснилось, что в этом году большинство женщин (71,6%) хотели бы иметь одного или двух детей. Иная ситуация складывалась в 2017 году: тогда доля таких россиянок составляла 65,3%.

Число женщин, желающих иметь двух детей, почти неизменно по сравнению с данными пятилетней давности — 48%. А количество представительниц прекрасного пола, которые хотели бы завести одного малыша, увеличилось по сравнению с прошлым периодом — с 17% до 23%. Высказались против материнства в этом году лишь 2,4%.

Таким образом, согласно анализу, наблюдается тенденция к снижению доли россиянок, которые хотят иметь троих и более детей. Также указано, что желание завести детей связано с уровнем жизни и жилищных условий: женщины, которые оценивают эти параметры высоко, хотят иметь большее количество детей, чем те, у кого оценки ниже.