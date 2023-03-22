Патриотизм, народ, сплочённость: Россияне назвали главные предметы гордости за страну
ВЦИОМ: 62% опрошенных россиян стали больше гордиться страной за последний год
62 % опрошенных россиян стали больше гордиться страной за последний год. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Большинство россиян (62%) за последний год стали больше гордиться Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно опросу, страной гордится большинство респондентов — 62%, а причиной тому они назвали российский народ — 14%. Кроме этого, в числе поводов для гордости указывается единство, патриотизм и сплочённость — 8%, сила и непобедимость России — 8%, её история — 8% и статус на мировой арене — 8%. Лишь у 6% опрошенных граждан ничего не вызывает гордости за страну.
В числе событий, которыми воодушевились россияне за последние 10–15 лет, называли проведение специальной военной операции, помощь Донбассу и вхождение новых регионов в состав страны — 17%. Такое же количество респондентов указали как повод для гордости воссоединение Крыма с Россией и строительство Крымского моста.
"В ответах фигурировали также спортивные события, в частности выступления российских спортсменов — 11%, Олимпиада в Сочи — 8%, чемпионат мира по футболу – 2018 — 6%. Каждый десятый ответил, что таких событий не было — 10%, затруднились с ответом — 37%", — добавили в центре.
А ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование ко Дню счастья и выяснил, сколько россиян считают себя счастливыми. Оказалось, что к таковым себя причисляет абсолютное большинство наших сограждан — 82% респондентов, причём треть из них (35%) признались, что "определённо счастливы", а 47% — "скорее счастливы".