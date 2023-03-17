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Опубликовано 17 марта 2023, 09:59

Почти 80% россиян заявили о доверии Путину

Почти 80% россиян полностью доверяют Путину — ВЦИОМ

Российскому лидеру Владимиру Путину доверяют большинство россиян — 79,7%, а его деятельность одобряют 76%. Данные следуют из опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Показатель одобрения деятельности президента с 6 по 12 марта 2023 года составил 76%. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 54,0% и 51,7% соответственно", следует из опроса.

Также респонденты рассказали, насколько доверяют российским лидерам. Так, главе государства Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,7% опрошенных, а председателю правительства Михаилу Мишустину — 62,7%.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры к повышению МРОТ дополнительно на 10% с 1 января 2024 года. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания главы государства Федеральному собранию от 21 февраля, опубликованном на сайте Кремля.

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LIFE / Павел Баранов

Оксана Попова
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