Почти 80% россиян заявили о доверии Путину

Российскому лидеру Владимиру Путину доверяют большинство россиян — 79,7%, а его деятельность одобряют 76%. Данные следуют из опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Показатель одобрения деятельности президента с 6 по 12 марта 2023 года составил 76%. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 54,0% и 51,7% соответственно", — следует из опроса.

Также респонденты рассказали, насколько доверяют российским лидерам. Так, главе государства Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,7% опрошенных, а председателю правительства Михаилу Мишустину — 62,7%.