Депутат ГД, председатель Союза дачников Никита Чаплин объяснил Лайфу, почему даже за репой европейцам придётся обращаться к России, о чём накануне сказал президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП. По словам депутата, всё дело в нашем климате и секретах выращивания сельхозкультур.

"Поделюсь секретом, который передаётся из поколения в поколение. Главное правило выращивания репы: большой урожай крупных и сочных корнеплодов можно получить только на рыхлой почве. Репа не будет расти в глинистой почве. Второе правило — репа предпочитает слабокислые почвы, поэтому землю надо обязательно присыпать золой. Это главное удобрение. Поливать растение нужно всего 1-2 раза в неделю", — сказал Чаплин.

Он добавил, что европейцам стоит повнимательнее присмотреться к репе как альтернативе помидорам и огурцам, которые стали им не по карману. Так, овощ полностью удовлетворяет потребность организма в витамине С, снижает риск развития рака и сахарного диабета, укрепляет иммунитет и даже помогает наладить обмен веществ, напомнил Чаплин. Депутат заметил, что Россия готова протянуть руку помощи европейцам и поделиться репой.

"Секрет, наверное, действительно в матушке земле русской. Урожай репы у нас всегда на славу. Это обусловлено ещё и тем, что собирают урожай два раза за сезон. Уверен, в количестве урожая репы нас никто не сможет победить", — подытожил собеседник Лайфа.