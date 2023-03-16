Социолог назвал два важнейших момента со встречи Путина с бизнесом
Аналитик Кирьян считает, что Путин на съезде РСПП обозначил новый этап в развитии бизнеса в РФ
В своём выступлении на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин обозначил новые функции российского предпринимательства, а также обрисовал нынешнюю экономическую стратегию. Таким мнением поделился с Лайфом руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.
"Делается акцент на деятельной и созидательной функции предпринимательства, в текущих условиях бизнесмены получают поддержку от государства за свой вклад не только в экономику, но и в те территории, где они присутствуют. Это города и регионы", — объяснил он первый момент.
А во-вторых, был обозначен вектор экономического развития. Прежде всего это перенаправление экспорта на те зарубежные рынки, где нет санкционных и прочих ограничений в отношении поставщиков из России, отметил Кирьян. И, конечно же, идёт активное развитие бизнеса внутри государства, так как после ухода иностранных компаний освободилось много ниш и появилась масса возможностей для отечественных организаций.
"Приводился пример КамАЗа, который как раз иллюстрирует историю с тем, что все западные поставщики и сборщики закрыли свои предприятия, прекратили возить комплектующие в Россию. Поэтому КамАЗ переориентировался сейчас на работу с поставщиками из Китая и стран Азии и формирует новый модельный ряд", — заключил собеседник Лайфа.
Напомним, сегодня Путин встретился с предпринимателями на полях съезда РСПП. Он заявил о новой модели развития российской экономики, назвал способ испортить настроение противникам России и объяснил, почему ему не нравится выражение "недружественные страны". Также он ответил на вопросы самих бизнесменов, рассказал детскую частушку про Ленина и порассуждал о необходимости ЕГЭ.
LIFE / Павел Баранов