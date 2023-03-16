Путин заявил, что Западу придётся обратиться к России даже за репой

Урожайность в России значительно превышает европейские показатели. Об этом в четверг заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на съезде РСПП. Глава государства отметил, что людям на Западе предложили есть репу вместо салатов, но даже за ней им придётся обращаться к России.

"За репой тоже к нам придётся ехать — уровень урожая у нас превышает показатели, которые есть у наших соседей в Европе. Правда, это не их вина, а погодные условия, но и без наших удобрений сложно будет обойтись", — сказал российский лидер и в связи с этим процитировал поговорку: "Не рой другому яму — сам в неё попадёшь".