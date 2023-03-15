Россиянкам объяснили, почему мужчина долго не зовёт замуж

Мужчина может долго не делать предложения руки и сердца возлюбленной по самым разным причинам, и все ситуации индивидуальны. Лучший способ узнать у избранника, почему же вы до сих пор не окольцованы, — спросить у него напрямую и открыто обсудить это. Но если легче перебирать варианты, то вот что рассказала психолог Ольга Романив в беседе с газетой "Вечерняя Москва" о самых основных причинах и как с ними бороться.

По её словам, мужчина может не чувствовать себя достаточно взрослым и твёрдо стоящим на ногах, или же он не уверен в своих чувствах или самой партнёрше. Вероятно, возлюбленный, который тянет с предложением, испытывает финансовые проблемы, из-за которых тяжело позволить расходы на свадьбу, семейную жизнь и детей. А ещё у мужчины могут быть некоторые проблемы с собственной семьёй, мешающие ему решиться на серьёзный шаг. В качестве примера Романив привела конфликт между близкими и возлюбленной.

"Некоторые мужчины просто могут не считать брак чем-то необходимым для подтверждения своей любви и приверженности. Также у мужчины и его партнёрши могут быть разные планы на будущее или взгляды на брак и семью", — рассказала психолог.

А ещё на неподвижность в этом вопросе может влиять и негативный опыт в прошлых отношениях или браке — избранник может просто бояться повторения какой-то неприятной ситуации. Кроме того, есть мужчины, которые опасаются, что свадьба и семейная жизнь в результате ограничат их. По их мнению, свободу и независимость заменят различные обязательства, а от хобби, друзей и возможности принимать свои решения придётся отказаться. Многие также боятся неизвестности и не уверены, что смогут адаптироваться к семейной жизни.

Женщине в таком случае нужно объяснить возлюбленному, что брак не заковывает его в кандалы, а означает крепкий союз и поддержку, которые предоставят ему большую свободу и мотивацию для развития личности. А ещё у супругов есть прекрасная возможность перейти в отношениях на новый уровень, когда партнёры могут быть самим собой, но при этом чувствуют опору рядом.

"Если мужчина чувствует, что свадьба может привести к потере свободы, то полезно обсудить это с ним и выяснить, какие именно аспекты его жизни он считает важными и как они могут быть сохранены после вступления в брак. Важно помнить, что брак — это общее решение двух людей, и обсуждение возможных опасений каждого партнёра является важным шагом в построении здоровых и счастливых отношений", — заключила Романив.