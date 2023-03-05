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5 марта, 15:27

Психологи узнали, что красивые жёны обладают большей властью над мужьями

Frontiers in Psychology: Привлекательные женщины имеют больше власти в семье

Внешне привлекательные женщины чаще обладают властью в семье, следует из работы психологов Чжэцзянского научно-технического университета, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.

Они проанализировали данные исследования China Family Panel Studies, проводимого дважды в год, с выборкой в 6728 человек. Респонденты отвечали на вопросы о том, кто принимает решения в их семье, отвечает за финансовый вопрос, а также о заработке, самооценке и взаимоотношениях с другими людьми. Также учёные оценили их внешность.

Результаты показали, что 15% респондентов женского пола отвечали за принятие важных семейных решений, причём этот показатель выше среди более привлекательных представительниц пола. Тем временем среди участниц с самыми низкими внешними показателями властных не оказалось вовсе, а со средними — 21%.

Более того, чем привлекательнее женщина, тем больше у неё шансов на высокий доход, лучшие отношения и высокую самооценку.

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А другое исследование выявило общие черты у женщин-убийц. Так, они часто единожды выходят замуж, имеют средний коэффициент интеллекта и в основном работают в сфере здравоохранения.

Обложка ©

Freepik

Матвей Константинов
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