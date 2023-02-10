Исследователи изучили характеристики женщин-убийц и выявили общие черты

Женщины из числа серийных убийц имели ряд общих качеств. Например, единожды были в браке, имели средний коэффициент интеллекта и в основном работали в сфере здравоохранения. Информация следует из книги "Так же смертельно", автором которой выступила профессор психологии Пенсильванского университета Марисса Харрисон.

"Давайте начнём с мотивов. Для женщин наиболее распространённым мотивом является финансовая выгода, тогда как для мужчин мотивом выступает секс. Способы, которыми они убивают, тоже различаются. Основным средством для женщин является яд, а для мужчин — удушение", — написано в книге.

Как выяснила исследователь, представительницы прекрасного пола гораздо чаще убивают вторых половинок, нежели мужчины. В остальных случаях они выбирают в качестве мишени кого-то из знакомых, преимущественно пожилых людей, больных или детей.

В книге подробно представлено 27 тематических исследований. Проанализировав их, специалисты выяснили, что, как правило, даме-убийце от 20 до 30 лет. Зачастую она имеет средний интеллект и не может похвастаться красотой. Примечательно, что 39% женщин из числа серийных убийц были медсёстрами или медицинскими работникам, а у 40% были психические отклонения.