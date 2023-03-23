Нумеролог рассказала, какая судьба ждёт тех, кто решил пожениться в зеркальную дату 23.03.2023

Эзотерик, нумеролог, таролог и специалист по работе с подсознанием Мара Чармер рассказала Лайфу, чем может быть опасна зеркальная дата 23 марта и как она отразится на молодожёнах, решивших узаконить отношения именно в этот день. Ведь такое красивое число в своём свидетельстве захотят увидеть многие.

С точки зрения нумерологии, как говорит Мара, для заключения брака дата вполне подходящая. Но с небольшой ремаркой: её могут выбрать себе только те пары, кто давно вместе и хорошо друг друга знает. Кто способен идти на переговоры и компромиссы, кто принял недостатки партнёра.

День, заряженный энергией эмоций и страсти. Тут важно учесть то, что новобрачные должны будут периодически их гасить в семейной жизни. И давать через эмоции пробиваться логике и здравому смыслу, которые тоже в эту дату имеют место быть Мара Чармер Эзотерик, нумеролог, таролог

Но таролог обращает внимание и на главное свойство дня 23 марта 2023 года — эффективность переговоров. День очень удачный для заключения договорённостей и поиска компромиссов. Что может повлиять на брак и сделать его прочным и гармоничным. Хотя и минусы у зеркальной даты имеются.

Минус только в том, что в энергиях дня очень мало верности. Это не значит, что в семье обязательно кто-то кому-то будет изменять. Но с учётом эмоционального заряда даты, если один из партнёров склонен к ветреным решениям, это его качество личности может быть усилено Мара Чармер Эзотерик, нумеролог, таролог

Именно из-за того, что энергетика даты 23.03.2023 усиливает желание одного в паре вести себя менее обязательно, Мара Чармер советует вступать в брак в этот день не всем. А людям, уверенным в своём выборе на все 100%, готовым идти по жизни рука об руку.