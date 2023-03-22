История с избиением старшей дочери рэпера Джигана и Оксаны Самойловой оказалось не такой страшной, как блогерша подала в соцсетях. Как узнал Mash, "избиение" на деле оказалось просто потасовкой двух школьников.

По данным телеграм-канала, дети сцепились на перемене во время тренировочной эвакуации в элитной московской школе RIS (Russian International School). Дочь Джигана и Самойловой Ариела дёрнула одноклассника за галстук, он оттолкнул её в ответ.

В чувствах девочка рассказала папе и маме об "избиении", и оба родителя (правда, отдельно друг от друга) приехали в школу разбираться. По данным Mash, родители мальчика извинились перед звёздной семьёй.