В истории с избиением дочери Джигана и Самойловой появились новые подробности
Mash: Дочь Джигана и Самойловой на перемене в школе сцепилась с одноклассником
История с избиением старшей дочери рэпера Джигана и Оксаны Самойловой оказалось не такой страшной, как блогерша подала в соцсетях. Как узнал Mash, "избиение" на деле оказалось просто потасовкой двух школьников.
По данным телеграм-канала, дети сцепились на перемене во время тренировочной эвакуации в элитной московской школе RIS (Russian International School). Дочь Джигана и Самойловой Ариела дёрнула одноклассника за галстук, он оттолкнул её в ответ.
В чувствах девочка рассказала папе и маме об "избиении", и оба родителя (правда, отдельно друг от друга) приехали в школу разбираться. По данным Mash, родители мальчика извинились перед звёздной семьёй.
Напомним, ранее блогер и модель Оксана Самойлова рассказала поклонникам шокирующую историю: старшая дочь звезды Ариела заявила, что в школе её избил мальчик. Судя по всему, больше всего из-за ситуации переживает именно мама девочки. Самойлова уже связалась со школой, и теперь, как она выразилась, "инцидент исчерпан", но блогерша не может перестать беспокоиться. Даже попросила помощи у мамочек-подписчиц, как пережить эту ситуацию.
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