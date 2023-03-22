8 кричащих признаков, что вы зря тратите деньги на ненужное барахло

Если замечаете, что у вас появляется всё больше вещей, которые так и остаются неиспользованными, возможно, вы спускаете много денег на ненужные покупки. Рассмотрим признаки, которые просто кричат о пустом расточительстве. Оглянитесь вокруг: вам правда нужно всё это барахло?

1. Покупаете вещи не по средствам

Если регулярно приобретаете вещи, которые по стоимости превышают бюджет, — это нехороший знак. Очень вероятно, что вы тратите слишком много денег на то, что вам совсем не нужно. Это может быть желание похвастаться или выделиться, но не что-то здравое. Задумайтесь, а стоит ли очередная побрякушка или одежда определённого бренда такой переплаты с вашей стороны?

2. Покупаете вещи, которыми не пользуетесь

Признаки, что вы превращаетесь в шопоголика. Фото © Shutterstock

Здравствуй, первый признак шопоголика. Если есть множество вещей, которыми не пользуетесь, — это тревожный звоночек. Вдруг от шопинга у вас уже развилась зависимость? Тогда и удивляться, куда опять улетели все деньги, не стоит. Перед покупкой задумайтесь, действительно ли вам нужна вещь и как именно будете её использовать.

3. Ходите на шопинг, чтобы поднять настроение

Как перестать переплачивать и покупать то, что не нужно. Фото © Shutterstock

День прожит зря, если чего-то не купили? Или сразу спешите в магазин, чтобы исправить настроение? Это явный признак шопоголика. Наверное, у вас дома уже накопилась гора ненужных вещей. Шопинг — не совсем здоровый, да ещё и затратный способ зарядиться позитивом. Лучше найти другие варианты, как улучшить своё состояние. Например, заняться спортом или провести время с друзьями и семьёй.

4. Как истинный шопоголик покупаете вещи, которые уже есть

Если вы покупаете даже те вещи, которые давно есть дома, — это клиника. Думаем, очевидно, в чём именно тут проблема. Перед тем как отправиться на шопинг, проверьте получше шкаф. Не покупайте дубликаты одежды, носить её в два раза чаще вы не станете. Декором тоже лучше не увлекаться — квартира не резиновая.

5. Покупаете вещи, чтобы поддерживать имидж

Все мы зависим от образа, который выбрали, ведь его необходимо поддерживать. Но всегда ли на 100% важно соответствовать канонам из головы или порой можно давать себе поблажки? Попробуйте задуматься, насколько важно для вас общественное мнение. Если категорично да, то лучше обсудить эту тему с психологом. А не переплачивать из-за детской травмы.

6. Готовы купить что угодно, ведь оно по скидке

Как понять, что вы превращаетесь в шопоголика. Фото © Shutterstock

Если часто покупаете вещи только потому, что на них сделали скидку, это ещё один признак шопоголика. Бьёмся об заклад, у вас дома уже куча ненужных вещей, на которые вы потратили кругленькую сумму. Весьма сомнительное распоряжение бюджетом.

7. Покупаете только модные вещи

Мода — лучший напарник, если хотите, чтобы дома была гора бесполезных вещей. Тренды приходят и уходят, а куча тряпок, в которых потом стыдно даже за хлебом сходить, остаётся. Так что в магазины ходим теперь только за немодной, но удобной и практичной одеждой!

Как перестать тратить деньги на ненужные вещи. Фото © Shutterstock

8. Покупаете вещи только потому, что они дешёвые