6 предметов, которыми вы пользуетесь каждый день, даже не подозревая об их опасности
Зубная щётка, туалетная бумага, кружка. Вы так мало обращаете внимания на вещи, которыми привыкли пользоваться каждый день, что становитесь беззащитными перед таящейся в них угрозой.
Мы привыкли думать, что дома создаём для себя безопасную среду, в которой с нами ничего не случится: не заболеем, не подцепим инфекцию. Только вот это наивное заблуждение. Есть в каждой квартире вещи, таящие в себе угрозу для здоровья. И маскируются они под безобидные предметы первой необходимости. О чём речь?
Зубная щётка
Зубную щётку важно менять каждые два-три месяца, если не хотите превратить её в рассадник бактерий. Фото © Unsplash / Alex Padurariu
Главная вещь личной гигиены, без которой не обходится ни утро, ни вечер. А вы знали, что рассказы о том, как важно менять вовремя зубную щётку, — это не уловка маркетологов? Подбирать себе новую нужно раз в два-три месяца. Почему? Потому что на ней легко и быстро множатся бактерии, которые способны вызвать инфекции ротовой полости и даже кариес.
Коврики для ванной
Казалось бы, просто элемент интерьера, который помогает безопасно выйти из ванной или душевой, не рискуя поскользнуться. Вот только коврик легко становится рассадником грибка и плесени, если не менять его вовремя. Последнее, кстати, может стать причиной серьёзных заболеваний, таких как бронхиальная астма, кожные высыпания и даже пневмония.
Термос из промышленной нержавеющей стали
Термос из некачественного сплава превратит ваш напиток в яд. Фото © Unsplash / Jonas Jacobsson
Если у вас есть дома термос, обязательно посмотрите, из какого материала он сделан. Если это нержавеющая сталь промышленного класса, которая обозначается как 201 и 202, лучше прекратить им пользоваться. Дело в том, что изделие из некачественного материала может превышать норматив по содержанию тяжёлых металлов и обладать низкой коррозионной стойкостью. То есть ваши горячие напитки превращаются в токсичный яд.
Посуда с надглазурной росписью
Похожая ситуация с тарелками, блюдцами или кружками с надглазурной росписью. Такая техника нанесения узора на посуду опасна тем, что может попросту отколоться или отслоиться при сильном трении или разогревании пищи. Соответственно, попадая каждый раз с едой в организм, пользы краска вам не принесёт. Потому как есть высокий шанс, что в краске находятся свинец, ртуть или кадмий.
Ароматизированная туалетная бумага
Цветная ароматизированная бумага на самом деле может быть опасной для здоровья. Фото © Unsplash / Kev Bation
Иногда так и хочется повестись на заманчивую рекламу какой-нибудь розовой туалетной бумаги с ароматом персика или японской сакуры. И в момент покупки даже сомнений не возникнет, что вещь может быть очень опасной. Подобные предметы содержат в себе ароматизаторы, фталаты, формальдегид и красители. При соприкосновении с кожей в самом незащищённом месте рискуете получить аллергию, раздражение и зуд.
Китайские палочки из дерева
Не просто так на большинстве упаковок китайских палочек пишут, что они одноразовые. Нет, дело не в том, что кому-то жалко, чтобы их использовали несколько раз подряд. Проблема в другом. Палочки из дерева впитывают в себя остатки еды и соуса, неважно, что ими ели. Это благоприятная среда для размножения бактерий и плесени, которая непременно попадёт в организм, если использовать одноразовые палочки на регулярной основе.
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