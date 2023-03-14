6 предметов, которыми вы пользуетесь каждый день, даже не подозревая об их опасности

Мы привыкли думать, что дома создаём для себя безопасную среду, в которой с нами ничего не случится: не заболеем, не подцепим инфекцию. Только вот это наивное заблуждение. Есть в каждой квартире вещи, таящие в себе угрозу для здоровья. И маскируются они под безобидные предметы первой необходимости. О чём речь?

Зубная щётка

Зубную щётку важно менять каждые два-три месяца, если не хотите превратить её в рассадник бактерий. Фото © Unsplash / Alex Padurariu

Главная вещь личной гигиены, без которой не обходится ни утро, ни вечер. А вы знали, что рассказы о том, как важно менять вовремя зубную щётку, — это не уловка маркетологов? Подбирать себе новую нужно раз в два-три месяца. Почему? Потому что на ней легко и быстро множатся бактерии, которые способны вызвать инфекции ротовой полости и даже кариес.

Коврики для ванной

Казалось бы, просто элемент интерьера, который помогает безопасно выйти из ванной или душевой, не рискуя поскользнуться. Вот только коврик легко становится рассадником грибка и плесени, если не менять его вовремя. Последнее, кстати, может стать причиной серьёзных заболеваний, таких как бронхиальная астма, кожные высыпания и даже пневмония.

Термос из промышленной нержавеющей стали

Термос из некачественного сплава превратит ваш напиток в яд. Фото © Unsplash / Jonas Jacobsson

Если у вас есть дома термос, обязательно посмотрите, из какого материала он сделан. Если это нержавеющая сталь промышленного класса, которая обозначается как 201 и 202, лучше прекратить им пользоваться. Дело в том, что изделие из некачественного материала может превышать норматив по содержанию тяжёлых металлов и обладать низкой коррозионной стойкостью. То есть ваши горячие напитки превращаются в токсичный яд.

Посуда с надглазурной росписью

Похожая ситуация с тарелками, блюдцами или кружками с надглазурной росписью. Такая техника нанесения узора на посуду опасна тем, что может попросту отколоться или отслоиться при сильном трении или разогревании пищи. Соответственно, попадая каждый раз с едой в организм, пользы краска вам не принесёт. Потому как есть высокий шанс, что в краске находятся свинец, ртуть или кадмий.

Ароматизированная туалетная бумага

Цветная ароматизированная бумага на самом деле может быть опасной для здоровья. Фото © Unsplash / Kev Bation

Иногда так и хочется повестись на заманчивую рекламу какой-нибудь розовой туалетной бумаги с ароматом персика или японской сакуры. И в момент покупки даже сомнений не возникнет, что вещь может быть очень опасной. Подобные предметы содержат в себе ароматизаторы, фталаты, формальдегид и красители. При соприкосновении с кожей в самом незащищённом месте рискуете получить аллергию, раздражение и зуд.

Китайские палочки из дерева