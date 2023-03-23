Асмус назвала настоящую причину, почему не съезжает из дома экс-супруга Харламова

Российская актриса Кристина Асмус до сих пор живёт вместе с юмористом Гариком Харламовым, несмотря то что они развелись несколько лет назад. Артистка призналась, что она уже десять лет не хочет возвращаться в центр Москвы, так как привыкла жить в тишине и заниматься огородом.

"Когда я забеременела, мы переехали за город. И вот уже десять лет я ни в какую не хочу обратно в центр. Мне по кайфу жить среди сосен в размеренном ритме и копаться в огороде", — написала Асмус в соцсети.

Актриса заметила, что на вопросы о коротком отдыхе подруги часто советовали ей загородные отели, однако она не понимала смысл этого, ведь у неё есть всё то же самое, только бесплатно.