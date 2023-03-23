Асмус назвала настоящую причину, почему не съезжает из дома экс-супруга Харламова
Асмус заявила, что не собирается переезжать из загородного дома экс-супруга Харламова
Российская актриса Кристина Асмус до сих пор живёт вместе с юмористом Гариком Харламовым, несмотря то что они развелись несколько лет назад. Артистка призналась, что она уже десять лет не хочет возвращаться в центр Москвы, так как привыкла жить в тишине и заниматься огородом.
"Когда я забеременела, мы переехали за город. И вот уже десять лет я ни в какую не хочу обратно в центр. Мне по кайфу жить среди сосен в размеренном ритме и копаться в огороде", — написала Асмус в соцсети.
Актриса заметила, что на вопросы о коротком отдыхе подруги часто советовали ей загородные отели, однако она не понимала смысл этого, ведь у неё есть всё то же самое, только бесплатно.
Напомним, Харламов и Асмус официально развелись в октябре 2020 года. У них есть дочь Анастасия, с которой родители вместе живут в большом загородном доме. Ранее у них произошёл скандал, когда артисты переругались из-за дома и выставили грязное бельё напоказ. Асмус ответила экс-супругу, который грубо пошутил, что после развода оставил ей с дочерью "облёванный и обоссанный" дом. Она заявила, что юморист вообще не отдал никакого жилья, добавив, что подобные шутки говорят о том, что у Харламова нет "чувства такта и честности".
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