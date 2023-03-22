Лолита впервые рассказала о молодом любовнике-мусульманине

Участницей нового эпизода YouTube-шоу рэпера Басты "Вопрос ребром" стала певица Лолита Милявская. По правилам шоу, гости должны честно отвечать на вопросы из зала, и артистка раскрыла множество подробностей из личной жизни.

Оказалось, что Лолита уже год встречается с неким мусульманином, но его личности она не раскрыла. Единственное, что певица уточнила — мужчина моложе, и ей с ним "клёво".

"60 лет — это офигенно! Если у тебя нет энергии, то у тебя и в 30 будет погасший глаз. Мне не просто скучно с ровесниками. Я могла бы найти того, кому 60, но, чёрт, что с ним делать?! Вот реально! Я не готова к виагре. Нет энергии в человеке! Потому мои партнёры всегда моложе, чтобы совпадать по энергии", — рассказала Милявская.

А вот с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым певица прожила в браке десять лет и развелась в 2020 году из-за его измен. Она также призналась, что у супругов был брачный договор, который заставила её подписать нотариус.